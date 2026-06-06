‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शन के सपोर्ट में आई कुनिका सदानंद, बोलीं- बदलाव काम और परिणामों से होता है भाषणों से नहीं

मशहूर अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने देश के युवाओं के नाम 'X' (ट्विटर) पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। अतुल कुलकर्णी ने न सिर्फ छात्रों का साथ देने का वादा किया, बल्कि अपनी पीढ़ी की नाकामियों के लिए युवाओं से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, "प्रिय युवा नागरिकों, आज 6 जून का दिन बेहद अहम है। आप अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह आपके साथ हूं। सच तो यह है कि मेरी पीढ़ी और हमारे आस-पास के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाईं। हमने गलतियां कीं और आपके लिए चुनौतियों का अंबार छोड़ दिया, जिसका सामना आज आपको करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इस देश का पुनर्निर्माण करेंगे।"