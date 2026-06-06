‘यहां से चले जाओ’, अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी क्यों हुईं नाराज? वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

Giorgia Andriani Viral Video: सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने कल रात मुंबई में करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में हुई इस पार्टी के वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद इस पार्टी की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। पार्टी के वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें कि इनमें से एक क्लिप में जॉर्जिया अपना बर्थडे केक काटते हुए, पैपराज़ी के लिए पोज़ देते हुए और वहां मौजूद पैप्स से बात करते हुए दिखाई दीं। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?