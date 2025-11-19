Patrika LogoSwitch to English

अरबाज खान और पत्नी शूरा ने दिखाई नन्ही बेटी की पहली झलक, लिखा इमोशनल मैसेज

Arbaaz and Sshura Khan first glimpse of daughter Sipaara: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बाद अरबान खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने भी अपनी नन्ही परी की पहली झलक फैंस को दिखाई है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 19, 2025

Arbaaz Khan and Sshura reveals their daughter first picture on instagram

अरबाज खान और शूरा खान

Arbaaz and Sshura Khan daughter Sipaara: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान के घर खुशियां छाई हुई हैं। हाल ही परिवार ने माता-पिता सलीम-सलमा की शादी की 61वीं सालगिरह मनाई है। अब अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी नन्ही परी सुपारा की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। कपल अक्टूबर में ही माता-पिता बने थे और बेटी के जन्म के कुछ दिन बात ही उसका नाम रिवील कर दिया था।

अरबाज और शूरा ने शेयर की बेटी की पहली झलक (Arbaaz Khan and Sshura daughter Sipaara)

ऐसे में अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी सिपारा की दो बेहद दिल छू लेने वाली तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन इन तस्वीरों में छोटी-छोटी झलकियां जरूर हैं जो उनके बीच के प्यार को दर्शाती हैं।पहली तस्वीर में अरबाज ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के छोटे पैर को अपने हाथों में थामा हुआ है। वहीं, दूसरी तस्वीर में नन्ही सिपारा ने अपने छोटे हाथ से अरबाज के अंगूठे को कसकर पकड़ रखा है। यह तस्वीर बाप-बेटी के खूबसूरत बंधन को दिखाती है। अब इस पोस्ट पर कपल के फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

अरबाज खान और शूरा खान ने की थी 2023 में शादी (Arbaaz Khan Sshura Instagram)

अरबाज और शूरा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक भावुक कैप्शन लिखा, "छोटे हाथ और छोटे पैर, लेकिन हमारे दिल का बड़ा हिस्सा हैं सिपारा खान।" बता दें, अरबाज खान और शूरा खान ने साल 2023 में शादी की थी। दोनों कुछ समय से रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उन्होंने शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

