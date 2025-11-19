अरबाज खान और पत्नी शूरा ने दिखाई नन्ही बेटी की पहली झलक, लिखा इमोशनल मैसेज

ऐसे में अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी सिपारा की दो बेहद दिल छू लेने वाली तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन इन तस्वीरों में छोटी-छोटी झलकियां जरूर हैं जो उनके बीच के प्यार को दर्शाती हैं।पहली तस्वीर में अरबाज ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के छोटे पैर को अपने हाथों में थामा हुआ है। वहीं, दूसरी तस्वीर में नन्ही सिपारा ने अपने छोटे हाथ से अरबाज के अंगूठे को कसकर पकड़ रखा है। यह तस्वीर बाप-बेटी के खूबसूरत बंधन को दिखाती है। अब इस पोस्ट पर कपल के फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।