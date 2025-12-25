150 रुपये की साड़ी पहनती हैं...जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

दरअसल, विकास पाठक ने फोटोग्राफरों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वे ऐसे एक्ट्रेस के पीछे न भागें जो उनका सम्मान नहीं करते। साथ ही उन्होंने आगे कहा, "आप लोगों की वजह से ही ये सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं। अगर आप इन्हें कवर करना बंद कर दें, तो इन्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा।" भाऊ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा ,'आज जो भी सेलिब्रिटी बना है, वो मीडिया और पैप्स की मेहनत की वजह से है और अगर वे सम्मान नहीं देते तो उन्हें कवर करना बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तानी भाऊ के इस बयान पर बहुत सारे लोग उनसे सहमत दिखे हैं, उनका मानना है कि किसी के पहनावे या आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। ये घटना एक बार फिर सेलिब्रिटीज और मीडिया के बीच संबंधों पर बहस छेड़ दी है।