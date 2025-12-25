25 दिसंबर 2025,

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं…जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

Jaya Bachchan Controvarsy: हाल ही में एक फेमस यूट्यूबर ने जया बच्चन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, उनकी औकात और काफी कुछ याद दिला दी है।

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 25, 2025

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं...जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

जया बच्चन पर भड़का ये YouTuber (सोर्स: X)

Jaya Bachchan Controvarsy: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपनी बेबाक भरी अंदाज के लिए फेमस हिंदुस्तानी भाऊ (विकास पाठक) एक बार फिर चर्चा में हैं। बता दें, इस बार उनके निशाने पर राज्यसभा सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन हैं, जिन्होंने हाल ही में पैप्स के पहनावे और उनके काम करने के तरीके पर कमेंट की थी। जया बच्चन के इस बयान से नाराज होकर भाऊ ने एक्ट्रेस को उनकी औकात और काफी कुछ याद दिला दी है।

हिंदुस्तानी भाऊ ने पैप्स का लिया पक्ष

एक टॉक शो के दौरान जया बच्चन ने पैप्स के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करते हुए उनके पहनावे और बिहेवियर पर सवाल उठाया और कहा था, "मेरा मीडिया से अच्छा रिश्ता है, लेकिन इन पैपराजी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये कौन लोग हैं? क्या ये पढ़े-लिखे ट्रेंड हैं? ये बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ मोबाइल होने से ये किसी की भी फोटो ले सकते हैं या कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं इन्हें बेहद पसंद करती हूं।"

इसके बाद जया बच्चन के इस बयान पर रिएक्ट देते हुए हिंदुस्तानी भाऊ ने पैप्स का पक्ष लिया और एक्ट्रेस पर व्यक्तिगत रूप से हमला बोल दिया। भाऊ ने जया बच्चन के कपड़ों पर कमेंट करते हुए कहा, "अमिताभ बच्चन की पत्नी खुद कुराड़ बाजार से 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और इन मेहनतकश लोगों को गरीब और गंदा बोलती हैं? इतना अहंकार इतना ये शोभा नहीं देता।"

फोटोग्राफरों से हाथ जोड़कर अपील की

दरअसल, विकास पाठक ने फोटोग्राफरों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वे ऐसे एक्ट्रेस के पीछे न भागें जो उनका सम्मान नहीं करते। साथ ही उन्होंने आगे कहा, "आप लोगों की वजह से ही ये सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं। अगर आप इन्हें कवर करना बंद कर दें, तो इन्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा।" भाऊ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा ,'आज जो भी सेलिब्रिटी बना है, वो मीडिया और पैप्स की मेहनत की वजह से है और अगर वे सम्मान नहीं देते तो उन्हें कवर करना बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तानी भाऊ के इस बयान पर बहुत सारे लोग उनसे सहमत दिखे हैं, उनका मानना है कि किसी के पहनावे या आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। ये घटना एक बार फिर सेलिब्रिटीज और मीडिया के बीच संबंधों पर बहस छेड़ दी है।

Published on:

25 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं…जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

