25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इश्क तेरा तड़पावे… के जरिए ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड, किया पोस्ट

Hrithik Roshan Sons Dance Viral Video: बॉलीवुड के स्टार ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपने बेटों के डांस पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ऋतिक ने अपने बच्चों की टैलेंट और मेहनत की तारीफ की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 25, 2025

इश्क तेरा तड़पावे... के जरिए ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड, किया इमोशनल पोस्ट

ऋतिक रोशन (सोर्स: X)

Hrithik Roshan Sons Dance Viral Video: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों और जश्न का माहौल है। ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। बता दें, बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन और उनके बेटों रेहान और ऋदान ने हाल ही में अपने परफेक्टली सिंक डांस परफॉर्मेंस से इंटरनेट पर धूम मचा दिया है। ये शानदार नजारा ऋतिक के कजिन ईशान रोशन की शादी में देखने को मिला, जो 23 दिसंबर को मुंबई में ऐश्वर्या सिंह के साथ हुई। शादी के तुरंत बाद, पिता-बेटों के डांस क्लिप्स वायरल होने लगे।

ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड

दरअसल, लड़केवाले पर उनके इस धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि बेटों को ऋतिक के डांस के 'परफेक्ट जीन' कैसे मिले हैं। अब एक्टर ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस क्लिप का एक बेहतर वर्जन शेयर करके फैंस को क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट दिया है, जिसपर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "धत् तेरे की, साथ निभाने के लिए मुझे अपने पैरों पर हल्का होना होगा, इश्क तेरा तड़पावे… के साथ रेहान और ऋदान का पंजाबी लेजेंडरी आर्टिस्ट सुखबीर के गानें पर डिसेंट डांस एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।"

इस पर उनकी अच्छी दोस्त और कृष की को-स्टार प्रीति जिंटा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस परफॉर्मेंस में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, कजिन पश्मीना रोशन और सुरानिका सोनी भी साथ डांस करती नजर आईं।

आज टाइमलाइन को थोड़ा और रोशन कर दिया

मजेदार बात ये है कि जिस गाने पर ऋतिक और उनके बेटों ने ठुमके लगाए, उसके ओरिजिनल सिंगर और पंजाबी लेजेंडरी आर्टिस्ट सुखबीर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "ओह हो हो हो के 25 साल और अभी भी रॉकिंग! @hrithikroshan अपने परिवार के साथ हमेशा रॉक करते हैं" सुखबीर के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में रीशेयर करते हुए, ऋतिक ने जवाब दिया, "ये तुम्हारा म्यूजिक है मेरे दोस्त सुखबीर। बस हमारा पसंदीदा ट्रैक।"

इतना ही नहीं, ये वायरल वीडियो X पर भी खूब पसंद किया गया, जहां यूजर्स ने जमकर अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, "जैसे पिता, वैसे बेटे।" तो दूसरे ने कहा, "इसने आज टाइमलाइन को थोड़ा और रोशन कर दिया – कितना अच्छा मोमेंट्स था।" एक फैन ने तो ऋतिक के सदाबहार डांस की तारीफ करते हुए कहा, "वाह, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम अभी भी 20 साल के बच्चों की तरह डांस कर सकते हो, एवर ग्रीन ऋतिक रोशन।" , "ऋतिक रोशन के बच्चों को सभी सही चीजें विरासत में मिली हैं।" कई यूजर्स ने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऋतिक को नाचते हुए देखकर 25 सालों से जो खुशी महसूस होती है, वो आज भी वैसी ही है।

बता दें, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान के साथ उनके 2 बेटे हैं, रेहान और ऋदान। रेहान का जन्म 2006 में हुआ था और वो 19 साल के हैं, जबकि ऋदान का जन्म 2008 में हुआ था और वो 17 साल के हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

25 Dec 2025 01:08 pm

Published on:

25 Dec 2025 01:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इश्क तेरा तड़पावे… के जरिए ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड, किया पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ पर आया ये बड़ा अपडेट, इस बड़े किरदार का दिखाया जाएगा अतीत

Dhurandhar 2 Release pan india and 6 language and this secrets character past will be revealed
बॉलीवुड

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं…जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber

150 रुपये की साड़ी पहनती हैं...जया बच्चन पर भड़का ये फेमस YouTuber
बॉलीवुड

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर पॉजिटिव बज, कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सफलता नहीं, इस बड़े कारण से रणवीर सिंह ने छोड़ी ‘डॉन 3’

Not dhurandhar success Ranveer Singh Exit Don 3 this big reason revealed
बॉलीवुड

पिट सकती है ‘धुरंधर-2’! रिलीज डेट आने के बाद सामने आई ये बड़ी वजह

Dhurandhar 2-Toxic Movie Big Clash
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.