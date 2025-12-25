इश्क तेरा तड़पावे… के जरिए ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड, किया पोस्ट

इतना ही नहीं, ये वायरल वीडियो X पर भी खूब पसंद किया गया, जहां यूजर्स ने जमकर अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, "जैसे पिता, वैसे बेटे।" तो दूसरे ने कहा, "इसने आज टाइमलाइन को थोड़ा और रोशन कर दिया – कितना अच्छा मोमेंट्स था।" एक फैन ने तो ऋतिक के सदाबहार डांस की तारीफ करते हुए कहा, "वाह, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम अभी भी 20 साल के बच्चों की तरह डांस कर सकते हो, एवर ग्रीन ऋतिक रोशन।" , "ऋतिक रोशन के बच्चों को सभी सही चीजें विरासत में मिली हैं।" कई यूजर्स ने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऋतिक को नाचते हुए देखकर 25 सालों से जो खुशी महसूस होती है, वो आज भी वैसी ही है।