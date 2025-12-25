इश्क तेरा तड़पावे… के जरिए ऋतिक रोशन ने बेटों के डांस को बताया लीजेंड, किया पोस्ट

ऋतिक रोशन (सोर्स: X)
Hrithik Roshan Sons Dance Viral Video: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों और जश्न का माहौल है। ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। बता दें, बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन और उनके बेटों रेहान और ऋदान ने हाल ही में अपने परफेक्टली सिंक डांस परफॉर्मेंस से इंटरनेट पर धूम मचा दिया है। ये शानदार नजारा ऋतिक के कजिन ईशान रोशन की शादी में देखने को मिला, जो 23 दिसंबर को मुंबई में ऐश्वर्या सिंह के साथ हुई। शादी के तुरंत बाद, पिता-बेटों के डांस क्लिप्स वायरल होने लगे।
दरअसल, लड़केवाले पर उनके इस धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि बेटों को ऋतिक के डांस के 'परफेक्ट जीन' कैसे मिले हैं। अब एक्टर ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस क्लिप का एक बेहतर वर्जन शेयर करके फैंस को क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट दिया है, जिसपर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "धत् तेरे की, साथ निभाने के लिए मुझे अपने पैरों पर हल्का होना होगा, इश्क तेरा तड़पावे… के साथ रेहान और ऋदान का पंजाबी लेजेंडरी आर्टिस्ट सुखबीर के गानें पर डिसेंट डांस एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।"
इस पर उनकी अच्छी दोस्त और कृष की को-स्टार प्रीति जिंटा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस परफॉर्मेंस में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, कजिन पश्मीना रोशन और सुरानिका सोनी भी साथ डांस करती नजर आईं।
मजेदार बात ये है कि जिस गाने पर ऋतिक और उनके बेटों ने ठुमके लगाए, उसके ओरिजिनल सिंगर और पंजाबी लेजेंडरी आर्टिस्ट सुखबीर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "ओह हो हो हो के 25 साल और अभी भी रॉकिंग! @hrithikroshan अपने परिवार के साथ हमेशा रॉक करते हैं" सुखबीर के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में रीशेयर करते हुए, ऋतिक ने जवाब दिया, "ये तुम्हारा म्यूजिक है मेरे दोस्त सुखबीर। बस हमारा पसंदीदा ट्रैक।"
इतना ही नहीं, ये वायरल वीडियो X पर भी खूब पसंद किया गया, जहां यूजर्स ने जमकर अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, "जैसे पिता, वैसे बेटे।" तो दूसरे ने कहा, "इसने आज टाइमलाइन को थोड़ा और रोशन कर दिया – कितना अच्छा मोमेंट्स था।" एक फैन ने तो ऋतिक के सदाबहार डांस की तारीफ करते हुए कहा, "वाह, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम अभी भी 20 साल के बच्चों की तरह डांस कर सकते हो, एवर ग्रीन ऋतिक रोशन।" , "ऋतिक रोशन के बच्चों को सभी सही चीजें विरासत में मिली हैं।" कई यूजर्स ने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऋतिक को नाचते हुए देखकर 25 सालों से जो खुशी महसूस होती है, वो आज भी वैसी ही है।
बता दें, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान के साथ उनके 2 बेटे हैं, रेहान और ऋदान। रेहान का जन्म 2006 में हुआ था और वो 19 साल के हैं, जबकि ऋदान का जन्म 2008 में हुआ था और वो 17 साल के हैं।
