24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

Hrithik Roshan Brother Wedding: रोशन परिवार में खुशियों का माहौल था, इसी बीच घर में उदासी छा गई। जब ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 24, 2025

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalized this big reason amid brother wedding

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड की तबीयत बिगड़ी

Hrithik Roshan Brother Wedding: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों और जश्न का माहौल है। ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस शादी में पूरा परिवार एकजुट नजर आया, लेकिन शादी की खुशियों को ग्रहण लग गया। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। हॉस्पिटल से उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। आइये जानते हैं उनको क्या हुआ है…

सबा आजाद हुईं हॉस्पिटल में एडमिट (Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalized)

जब सोशल मीडिया पर ईशान रोशन की शादी के वीडियो वायरल हो रहे थे और ऋतिक वहां अकेले नजर आ रहे थे, तभी सबा आजाद ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर किसी पार्टी की नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड की थी। सबा ने बताया कि वह अचानक काफी बीमार पड़ गई थीं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया।

सबा आजाद ने इंस्टाग्राम पर दी बड़ी जानकारी (Saba Azad Instagram)

सबा आजाद ने बीते दिन देर रात इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस पोस्ट में वो बिस्तर पर लेटी नजर आ रही हैं। उनके हाथ में विगो लगा है, जिसके जरिए ड्रिप लगी दिख रही हैं। सबा ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बीमारी का कारण बताया। उन्होंने लिखा, 'बाहर का खाना मत खाना, बस ऐसा न करें! बहुत हद तक मेरे भाई की शादी छूटते छूटते बची, इस नॉटी बग की वजह से।'

सबा की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर लोग उनका हालचाल पूछने लगे। एक शख्स ने लिखा, 'सबा तो बारात में डांस कर रही थीं, फिर अचानक उन्हें क्या हुआ।' दूसरे ने लिखा, 'ऋतिक तो परेशान हो गया होगा?' एक अन्य शख्स ने लिखा, 'सबा थोड़ा विस्तार से बताओ कि आपको हुआ क्या है?

बेटों के साथ 'सुपर डैड' अवतार में दिखे ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Brother Wedding)

सबा की गैरमौजूदगी के बीच ऋतिक रोशन इस हाई-प्रोफाइल शादी में एक जिम्मेदार पिता और भाई की भूमिका में नजर आए। मुंबई में आयोजित इस समारोह में ऋतिक अपने दोनों बेटों, ह्रेहान और ह्रिदान के साथ पहुंचे। ऋतिक ने पूरे समय अपने बच्चों का साथ निभाया और परिवार के सदस्यों के साथ रस्मों का आनंद लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस 'सिंपल' लेकिन 'एलिगेंट' लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। सबा के न होने पर भी ऋतिक ने पूरी शालीनता के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

ऋतिक और सबा हैं एक मॉडर्न और बैलेंस्ड जोड़ी

ऋतिक और सबा आजाद साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में काफी पसंद किया जाता है क्योंकि वे अपने रिश्ते को बहुत ही मैच्योर तरीके से संभालते हैं। ऋतिक जहां सुपरस्टार हैं, वहीं सबा एक मंझी हुई एक्ट्रेस, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट हैं। ऋतिक अक्सर सोशल मीडिया पर सबा के संगीत और उनकी रचनात्मक सोच की खुलकर तारीफ करते रहते हैं।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ पर ऋतिक रोशन की टिप्पणी के बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, किया ये वादा
बॉलीवुड
Aditya Dhar broke silence On Hrithik Roshan Comment Dhurandhar politicals disagree director made this promise

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

ऋतिक रोशन

Updated on:

24 Dec 2025 01:09 pm

Published on:

24 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल का पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा

ईशा देओल का पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की फिल्म Ikkis में आखिर Agastya Nanda को क्यों किया कास्ट, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड

कामयाबी मिलते ही अक्षय खन्ना के बदले तेवर! अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ छोड़ी, कारण आया सामने

Akshaye Khanna opts out of Ajay Devgn Drishyam 3 after success of dhurandhar he demand higher fee
बॉलीवुड

सात समुंदर पार मैं तेरे…गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

सात समुंदर पार मैं तेरे...गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन के भाई की शादी में मचा बवाल, राकेश रोशन गुस्से से हुए लाल, देखें वीडियो

Hrithik roshan brother wedding transgenders drama over shagun Rakesh Roshan Angry video viral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.