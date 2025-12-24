शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

सबा की गैरमौजूदगी के बीच ऋतिक रोशन इस हाई-प्रोफाइल शादी में एक जिम्मेदार पिता और भाई की भूमिका में नजर आए। मुंबई में आयोजित इस समारोह में ऋतिक अपने दोनों बेटों, ह्रेहान और ह्रिदान के साथ पहुंचे। ऋतिक ने पूरे समय अपने बच्चों का साथ निभाया और परिवार के सदस्यों के साथ रस्मों का आनंद लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस 'सिंपल' लेकिन 'एलिगेंट' लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। सबा के न होने पर भी ऋतिक ने पूरी शालीनता के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।