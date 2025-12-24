शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड की तबीयत बिगड़ी
Hrithik Roshan Brother Wedding: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों और जश्न का माहौल है। ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस शादी में पूरा परिवार एकजुट नजर आया, लेकिन शादी की खुशियों को ग्रहण लग गया। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। हॉस्पिटल से उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। आइये जानते हैं उनको क्या हुआ है…
जब सोशल मीडिया पर ईशान रोशन की शादी के वीडियो वायरल हो रहे थे और ऋतिक वहां अकेले नजर आ रहे थे, तभी सबा आजाद ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर किसी पार्टी की नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड की थी। सबा ने बताया कि वह अचानक काफी बीमार पड़ गई थीं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया।
सबा आजाद ने बीते दिन देर रात इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस पोस्ट में वो बिस्तर पर लेटी नजर आ रही हैं। उनके हाथ में विगो लगा है, जिसके जरिए ड्रिप लगी दिख रही हैं। सबा ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बीमारी का कारण बताया। उन्होंने लिखा, 'बाहर का खाना मत खाना, बस ऐसा न करें! बहुत हद तक मेरे भाई की शादी छूटते छूटते बची, इस नॉटी बग की वजह से।'
सबा की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर लोग उनका हालचाल पूछने लगे। एक शख्स ने लिखा, 'सबा तो बारात में डांस कर रही थीं, फिर अचानक उन्हें क्या हुआ।' दूसरे ने लिखा, 'ऋतिक तो परेशान हो गया होगा?' एक अन्य शख्स ने लिखा, 'सबा थोड़ा विस्तार से बताओ कि आपको हुआ क्या है?
सबा की गैरमौजूदगी के बीच ऋतिक रोशन इस हाई-प्रोफाइल शादी में एक जिम्मेदार पिता और भाई की भूमिका में नजर आए। मुंबई में आयोजित इस समारोह में ऋतिक अपने दोनों बेटों, ह्रेहान और ह्रिदान के साथ पहुंचे। ऋतिक ने पूरे समय अपने बच्चों का साथ निभाया और परिवार के सदस्यों के साथ रस्मों का आनंद लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस 'सिंपल' लेकिन 'एलिगेंट' लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। सबा के न होने पर भी ऋतिक ने पूरी शालीनता के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
ऋतिक और सबा आजाद साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में काफी पसंद किया जाता है क्योंकि वे अपने रिश्ते को बहुत ही मैच्योर तरीके से संभालते हैं। ऋतिक जहां सुपरस्टार हैं, वहीं सबा एक मंझी हुई एक्ट्रेस, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट हैं। ऋतिक अक्सर सोशल मीडिया पर सबा के संगीत और उनकी रचनात्मक सोच की खुलकर तारीफ करते रहते हैं।
