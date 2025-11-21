War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

ऋतिक रोशन ने जो वॉर 2 के फ्लॉप होने पर बात की है और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वह दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान का है, इवेंट के होस्ट ने जब अभिनेता को स्टेज पर 'सुपरस्टार' कहकर संबोधित किया, तो ऋतिक ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। एक्टर ने बड़ी बेबाकी से कहा, "मेरी पिछली फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, इसके बावजूद इतना प्यार पाकर मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए सभी का धन्यवाद।" उनकी इस बात पर होस्ट और वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए। बाद में होस्ट ने ऋतिक के लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए कहा।