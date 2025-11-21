War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

ऋतिक रोशन ने फिल्म वॉर 2 पर की बात
Hrithik Roshan On War 2 Flop: यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी एक्शन फिल्म 'वॉर 2' भले ही बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का फैंस ने बेसब्री से इंतजार किया था और इसी साल रिलीज हुई फिल्म सिनेमाघरों में फुस्स हो गई थी। अब अपनी उसी फ्लॉप फिल्म का ऋतिक रोशन ने मजाक उड़ाया है।
ऋतिक रोशन ने जो वॉर 2 के फ्लॉप होने पर बात की है और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वह दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान का है, इवेंट के होस्ट ने जब अभिनेता को स्टेज पर 'सुपरस्टार' कहकर संबोधित किया, तो ऋतिक ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। एक्टर ने बड़ी बेबाकी से कहा, "मेरी पिछली फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, इसके बावजूद इतना प्यार पाकर मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए सभी का धन्यवाद।" उनकी इस बात पर होस्ट और वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए। बाद में होस्ट ने ऋतिक के लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए कहा।
सोशल मीडिया पर लोग ऋतिक रोशन के इस बयान पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “वह अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं करते, उन्हें परवाह नहीं है। इसलिए उन्हें फिल्मों की सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।” दूसरे ने लिखा, “इसमें ट्रोल क्या है.. उन्हें पता है कि उनकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चलीं हैं और वह दर्शकों के प्यार की तारीफ कर रहे है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां हैं। और वह कहां हैं।” तीसरे ने लिखा, "इसको कोई क्या ही ट्रोल करेगा यह खुद को ही ट्रोल कर रहा है।”
वॉर 2 अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म थी। जिसे करीब 400 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनाया गया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई थी। फिल्म ने वर्ल्डवाइड केवल 364.35 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया था, जबकि भारत में इसका कलेक्शन 282.6 करोड़ रुपये रहा था।
फिल्म 'वॉर 2' साल 2019 में आई वॉर का सीक्वल थी। वॉर 2 की स्टारकास्ट में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, वरुण बडोला और अरिस्ता मेहता जैसे कलाकार शामिल थे। ऋतिक के इस बयान से साफ है कि वह फिल्म के प्रदर्शन से निराश हैं, लेकिन फैंस का प्यार पाकर खुश हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग