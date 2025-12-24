रिलीज से पहले ही ‘धुरंधर’ के चलते ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को तगड़ा नुकसान

तो दूसरी ओर, इस साल की हिट फिल्म 'धुरंधर' है। बता दें, इस बार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के एडवांस टिकट बुकिंग में टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े मल्टीप्लेक्स जैसे पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अब तक इस फिल्म के पहले दिन के लिए करीब 50 हजार टिकट ही बिक पाए हैं। ये संख्या ऐसी बड़ी रोमांटिक फिल्मों की तुलना में कम मानी जा रही है, खासकर जब लीड स्टार कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ा हो।