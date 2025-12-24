24 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

रिलीज से पहले ही ‘धुरंधर’ के चलते ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को तगड़ा नुकसान

Tu Meri Main Tera Advance Booking: फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज से पहले ही इसके गाने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 24, 2025

रिलीज से पहले ही 'धुरंधर' के चलते 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को तगड़ा नुकसान

'धुरंधर' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (सोर्स:X )

Tu Meri Main Tera Advance Booking: क्रिसमस का त्योहार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमेशा से स्पेशल रहा है। इस समय रिलीज होने वाली फिल्मों की किस्मत कुछ ही दिनों में तय हो जाती है। तो वहीं, इस साल भी कुछ ऐसा ही महौल बनता नजर आ रहा है, जैसे कि ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ जो अभी रिलीज नहीं हुई है।

तो दूसरी ओर, इस साल की हिट फिल्म 'धुरंधर' है। बता दें, इस बार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के एडवांस टिकट बुकिंग में टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े मल्टीप्लेक्स जैसे पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अब तक इस फिल्म के पहले दिन के लिए करीब 50 हजार टिकट ही बिक पाए हैं। ये संख्या ऐसी बड़ी रोमांटिक फिल्मों की तुलना में कम मानी जा रही है, खासकर जब लीड स्टार कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ा हो।

क्रिसमस के दिन एक खास रणनीति

इस समय थिएटरों में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्टार-कास्ट वाली फिल्म 'धुरंधर' का दबदबा देखा जा रहा है। खबरों की माने तो, 'धुरंधर' की कड़ी पकड़ की वजह से दर्शक फिलहाल उसी फिल्म को देखने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सिर्फ यही कारण है कि 'तू मेरी मैं तेरा' के एडवांस बुकिंग में कमी देखने को मिली है।

दरअसल, क्रिसमस के दिन एक खास रणनीति अपनाई जा रही है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक थिएटर मालिकों ने 'अवतार 3' के कुछ शोज घटाने का फैसला किया है, ताकि कार्तिक आर्यन की फिल्म को अधिक स्क्रीन स्पेस मिल सके। इस कटौती का अनुमान लगभग 30 % है। ये कदम उसी दिशा में उठाया गया है ताकि फिल्म के ओपनिंग डे को बेहतर बनाया जा सके।

फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ पर दर्शकों की नजर टिकी है

अब फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ पर दर्शकों की नजर टिकी हुई है, कि ये पहले दिन कितनी कमाई करती है। माना जा रहा है कि दर्शकों में फिल्म के प्रति अच्छा माउथ पब्लिसिटी बनी रही, तो 'तू मेरी मैं तेरा' क्रिसमस वीकेंड का लाभ उठा सकती है, लेकिन अगर दर्शक प्रतिक्रिया उम्मीद के अनुरूप नहीं रही, तो ये साबित होगा कि क्रिसमस जैसे फेस्टिव सीजन में कंटेंट के साथ-साथ सही टाइमिंग ना होने और अच्छे मार्केटिंग बावजूद ये पीट जाएगी।

अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इस तगड़े क्रिसमस क्लैश में अपनी पहचान बना पाती है या फिर 'धुरंधर' और 'अवतार 3' का दबदबा बरकरार रहता है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Dec 2025 04:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज से पहले ही 'धुरंधर' के चलते 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को तगड़ा नुकसान

