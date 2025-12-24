ध्रुव राठी की टिप्पणी पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब, कहा- धुरंधर नाम आज एक क्रेज है

Dhurandhar controversy (सोर्स: x)
Dhurandhar Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने अपने दमदार कमाई से इतिहास रच दिया है। अपनी रिलीज के सिर्फ 19 दिनों में इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी दमदार सफलता से उत्साहित फिल्ममेकर-राइटर-प्रोड्यूसर आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज रीशेयर कीं, जिनमें उनके काम की खूब तारीफ की गई। बता दें, इन स्टोरीज में से एक में YouTuber ध्रुव राठी के हालिया वीडियो का भी जिक्र था, जिसमें उन्होंने फिल्म को अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहा हैं।
इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में 'धुरंधर' को खतरनाक बताया था और उन्होंने आदित्य धर के फिल्म की तुलना डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के काम से की थी। हालांकि आदित्य धर ने राठी के बयानों का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका नोट रीशेयर करना YouTuber के लिए एक कटाक्ष माना जा रहा है।
डायरेक्टर आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज रीशेयर कीं थी, उनमें से एक में लिखा था, "इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। ये उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है, जिनके दिलों में आग है और अपने देश से प्यार है। वे अपने देश के लोगों को एक कहानी बताना चाहते थे। 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस सक्सेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है। रिलीज के हफ्ते में 'कॉर्पोरेट बुकिंग' का रोना रोने वाले सभी लोग अब अचानक चुप हो गए हैं।"
बता दें, आदित्य धर ने इस नोट में साफ तौर पर ध्रुव राठी के बिना जिक्र किए कहा "हाल ही में एक वीडियो मेकर ने फिल्म 'धुरंधर' की बुराई करने की कोशिश की और उसके खिलाफ बुराई की लहर में वो बहा जा रहा है। धुरंधर नाम आज एक क्रेज है और सुनामी है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी दूसरी रिलीज को बहा ले जाएगी। एक सुनामी जो 2026 तक चलेगी। ये जल्द रुकने वाली नहीं है।"
इससे पहले, ध्रुव राठी ने एक वीडियो में 'धुरंधर' पर बात करते हुए कहा था, "अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है। 'द ताज स्टोरी' और 'द बंगाल फिल्म्स' जैसी फिल्में खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि वो बकवास फिल्में थीं, लेकिन 'धुरंधर' एक दिलचस्प फिल्म है।" इसके बाद उन्होंने निराशा जताई कि फिल्म में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि दिखाई गई घटनाएं असली हैं जैसे, "इसमें 26/11 हमलों के असली फुटेज दिखाए गए हैं। आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के बीच बातचीत की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज किया गया।
इसमें पाकिस्तान के ल्यारी में मौजूद असली गैंगस्टर और पुलिसवालों का भी यूज किया गया है।" ध्रुव राठी ने मेकर्स पर सच को मनगढ़ंत कहानी के साथ मिलाकर उसे गॉस्पेल ट्रुथ बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन आदित्य धर ने अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक्टर अंकित सागर और दानिश पंडोर फिल्म के बचाव में सामने आए।
