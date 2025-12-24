ध्रुव राठी की टिप्पणी पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब, कहा- धुरंधर नाम आज एक क्रेज है

Dhurandhar Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने अपने दमदार कमाई से इतिहास रच दिया है। अपनी रिलीज के सिर्फ 19 दिनों में इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी दमदार सफलता से उत्साहित फिल्ममेकर-राइटर-प्रोड्यूसर आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज रीशेयर कीं, जिनमें उनके काम की खूब तारीफ की गई। बता दें, इन स्टोरीज में से एक में YouTuber ध्रुव राठी के हालिया वीडियो का भी जिक्र था, जिसमें उन्होंने फिल्म को अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहा हैं।