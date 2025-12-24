24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ध्रुव राठी की टिप्पणी पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब, कहा- धुरंधर नाम आज एक क्रेज है

Dhurandhar Controversy: धुरंधर नाम आज एक क्रेज बन चुका है, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। हाल ही में, ध्रुव राठी की एक कमेंट पर आदित्य धर ने करारा जवाब दिया, जिसने सबका ध्यान खींचा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 24, 2025

धुरंधर नाम आज एक क्रेज है... ध्रुव राठी की कमेंट पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब

Dhurandhar controversy (सोर्स: x)

Dhurandhar Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने अपने दमदार कमाई से इतिहास रच दिया है। अपनी रिलीज के सिर्फ 19 दिनों में इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी दमदार सफलता से उत्साहित फिल्ममेकर-राइटर-प्रोड्यूसर आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज रीशेयर कीं, जिनमें उनके काम की खूब तारीफ की गई। बता दें, इन स्टोरीज में से एक में YouTuber ध्रुव राठी के हालिया वीडियो का भी जिक्र था, जिसमें उन्होंने फिल्म को अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहा हैं।

ध्रुव राठी की कमेंट पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब

इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में 'धुरंधर' को खतरनाक बताया था और उन्होंने आदित्य धर के फिल्म की तुलना डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के काम से की थी। हालांकि आदित्य धर ने राठी के बयानों का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका नोट रीशेयर करना YouTuber के लिए एक कटाक्ष माना जा रहा है।

डायरेक्टर आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज रीशेयर कीं थी, उनमें से एक में लिखा था, "इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। ये उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है, जिनके दिलों में आग है और अपने देश से प्यार है। वे अपने देश के लोगों को एक कहानी बताना चाहते थे। 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस सक्सेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है। रिलीज के हफ्ते में 'कॉर्पोरेट बुकिंग' का रोना रोने वाले सभी लोग अब अचानक चुप हो गए हैं।"

बता दें, आदित्य धर ने इस नोट में साफ तौर पर ध्रुव राठी के बिना जिक्र किए कहा "हाल ही में एक वीडियो मेकर ने फिल्म 'धुरंधर' की बुराई करने की कोशिश की और उसके खिलाफ बुराई की लहर में वो बहा जा रहा है। धुरंधर नाम आज एक क्रेज है और सुनामी है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी दूसरी रिलीज को बहा ले जाएगी। एक सुनामी जो 2026 तक चलेगी। ये जल्द रुकने वाली नहीं है।"

ध्रुव राठी ने वीडियो में 'धुरंधर' को लेकर कहा

इससे पहले, ध्रुव राठी ने एक वीडियो में 'धुरंधर' पर बात करते हुए कहा था, "अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है। 'द ताज स्टोरी' और 'द बंगाल फिल्म्स' जैसी फिल्में खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि वो बकवास फिल्में थीं, लेकिन 'धुरंधर' एक दिलचस्प फिल्म है।" इसके बाद उन्होंने निराशा जताई कि फिल्म में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि दिखाई गई घटनाएं असली हैं जैसे, "इसमें 26/11 हमलों के असली फुटेज दिखाए गए हैं। आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के बीच बातचीत की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज किया गया।

इसमें पाकिस्तान के ल्यारी में मौजूद असली गैंगस्टर और पुलिसवालों का भी यूज किया गया है।" ध्रुव राठी ने मेकर्स पर सच को मनगढ़ंत कहानी के साथ मिलाकर उसे गॉस्पेल ट्रुथ बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन आदित्य धर ने अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक्टर अंकित सागर और दानिश पंडोर फिल्म के बचाव में सामने आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

24 Dec 2025 02:33 pm

Published on:

24 Dec 2025 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ध्रुव राठी की टिप्पणी पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब, कहा- धुरंधर नाम आज एक क्रेज है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

संजय कपूर की वसीयत फर्जी… करिश्मा के बच्चों का सनसनीखेज दावा

sunjay kapur
बॉलीवुड

शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalized this big reason amid brother wedding
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल का पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा

ईशा देओल का पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की फिल्म Ikkis में आखिर Agastya Nanda को क्यों किया कास्ट, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड

कामयाबी मिलते ही अक्षय खन्ना के बदले तेवर! अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ छोड़ी, कारण आया सामने

Akshaye Khanna opts out of Ajay Devgn Drishyam 3 after success of dhurandhar he demand higher fee
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.