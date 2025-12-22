देशभक्ति को ये फॉर्मूला... विक्की कौशल ने Dhurandhar सफलता पर दिया ऐसा बयान

इतना ही नहीं, विक्की ने आगे कहा, "इस तरह हम आगे आकर कह सकते हैं कि हमें अपने देश की विविधता, विरासत और सच्चाई पर गर्व है और देशभक्ति वाली फिल्में बनाना फिल्ममेकर्स के लिए अपने देश पर गर्व दिखाने का एक तरीका है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस बड़े मोमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा हूं जहां हम बिना डरे ग्लोबल मैप पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।" बता दें, इन दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कई समानताएं हैं। दोनों में राष्ट्रवाद की गहरी झलक है, इन्हें मिलेनियल स्टार्स ने लीड किया है और भारत के नायकों के बलिदान को दर्शाने के लिए हिंसा का यूज किया है।