देशभक्ति को ये फॉर्मूला... विक्की कौशल ने Dhurandhar सफलता पर दिया ऐसा बयान

Vicky Kaushal On Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस साल बॉक्स ऑफिस पर 2 हिंदी फिल्मों ने ऐतिहासिक कमाई की है, 'धुरंधर' और 'छावा'। इन दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में 800 करोड़ से ज्यादा का कमाई कर सबको हैरान कर दिया है और सबसे मजेदार बात ये है कि दोनों ही फिल्में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पर बेस्ड हैं। बता दें, इस सफलता के बाद ये बहस छिड़ गई है कि क्या देशभक्ति थिएटर में कामयाबी का एक नया फॉर्मूला है।
दरअसल, विक्की कौशल इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस सफलता और उसके पीछे के कारणों पर अपनी राय रखी और बताया, "मुझे लगता है कि देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं हो सकती और इसे फॉर्मूला कहना इमोशन का अपमान है। देशभक्ति हमारी सच्चाई है, जिसे हम अपनी फिल्मों, लिटरेचर और स्पोर्ट्स के जरिए हमेशा दिखाते रहेंगे।"
इतना ही नहीं, विक्की ने आगे कहा, "इस तरह हम आगे आकर कह सकते हैं कि हमें अपने देश की विविधता, विरासत और सच्चाई पर गर्व है और देशभक्ति वाली फिल्में बनाना फिल्ममेकर्स के लिए अपने देश पर गर्व दिखाने का एक तरीका है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस बड़े मोमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा हूं जहां हम बिना डरे ग्लोबल मैप पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।" बता दें, इन दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कई समानताएं हैं। दोनों में राष्ट्रवाद की गहरी झलक है, इन्हें मिलेनियल स्टार्स ने लीड किया है और भारत के नायकों के बलिदान को दर्शाने के लिए हिंसा का यूज किया है।
दरअसल, लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी 'छावा' ने मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच की ऐतिहासिक लड़ाइयों को दिखाया है। फिल्म में विक्की कौशल ने संभाजी महाराज और अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया था और इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड Sacnilk के मुताबिक 807 करोड़ की कमाई की है।
तो वहीं, आदित्य धर की 'धुरंधर' एक शानदार स्पाई थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है, जो पाकिस्तान के गैंग्स में घुसपैठ करके उनके आतंकी नेटवर्क को खत्म करता है। फिल्म में अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 17 दिनों में 800 करोड़ की कमाई कर ली है और अब 1000 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है।
