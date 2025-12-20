‘ये और भी बुरा होने वाला है…’ विवादों के बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड पर दिया हिंट

Rakesh Bedi Statement On Dhurandhar Sequel: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसने इसके क्रिएटर्स को रातों-रात इंटरनेट पर सेंसेशन बना दिया है। तो वहीं, 'धुरंधर' फिल्म के एक दिग्गज कलाकार पिछले एक महीने से लोगों के निशाने पर हैं और इनका नाम है राकेश बेदी, जिन्होंने फिल्म में जमील जमाली का मेन रोल निभाया है। 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, एक्ट्रेस सारा अर्जुन के कंधे पर राकेश बेदी के एक स्नेह भरे चुंबन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसके चलते उन पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया था।