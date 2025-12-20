20 दिसंबर 2025,

‘ये और भी बुरा होने वाला है…’ विवादों के बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड पर दिया हिंट

Rakesh Bedi Statement On Dhurandhar Sequel: बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' के सीक्वल के बारे में एक दिलचस्प हिंट दिया। उन्होंने बताया कि इस बार फिल्म में कहानी का और भी डार्क मोड़ देखने को मिलेगा, जो पहले से कहीं ज्यादा एक्शन और ट्विस्ट से भरा होगा।

Shiwani Mishra

Dec 20, 2025

Rakesh Bedi Statement On Dhurandhar Sequel: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसने इसके क्रिएटर्स को रातों-रात इंटरनेट पर सेंसेशन बना दिया है। तो वहीं, 'धुरंधर' फिल्म के एक दिग्गज कलाकार पिछले एक महीने से लोगों के निशाने पर हैं और इनका नाम है राकेश बेदी, जिन्होंने फिल्म में जमील जमाली का मेन रोल निभाया है। 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, एक्ट्रेस सारा अर्जुन के कंधे पर राकेश बेदी के एक स्नेह भरे चुंबन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसके चलते उन पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया था।

इन सब विवादो के बाद टाइम्स के एक बातचीत में राकेश बेदी ने कॉमेडी से हटकर अब एक गहराई और पॉलिटिशियन का किरदार निभाने की अपनी खुशी जताई उन्होंने बताया कि निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें जमील जमाली का रोल ऑफर करते हुए कहा था कि ये कैरेक्टर काफी मुश्किलों से भरा है।

जमील एक चालाक और साजिश करने वाला नेता

आदित्य धर ने राकेश बेदी से कहा था, "जमील एक चालाक और साजिश करने वाला नेता है, जिसमें कई परतें हैं। ये रोल मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैंने इसे निभाने के दौरान अपनी एक्टिंग के एक नए पहलू को महसूस किया।" इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी राजनीतिक साजिशों और जासूसी पर बेस्ड है और इसे फैंस ने बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया। 15 दिन के अंदर ही 'धुरंधर' ने 480 करोड़ रुपये की कमाई कर ली, जो इस साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट्स में से एक बन गई है।

फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होने जा रही है। इस बारे में राकेश बेदी ने बताया, "फैंस के लिए इस बार भी बहुत कुछ है। जमील जमाली का किरदार और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और विवादित होने वाला है, खासकर जब वो हमजा के खिलाफ कदम उठाने की सोच रहा होगा।" राकेश बेदी के इस नए रोल के बदलाव ने उनके करियर में एक नया मुकाम स्थापित किया है और फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है। ऐसे में 'धुरंधर' का सीक्वल दर्शकों के लिए और भी अधिक रोमांचक अनुभव लेकर आएगा।

Updated on:

20 Dec 2025 11:20 am

Published on:

20 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'ये और भी बुरा होने वाला है…' विवादों के बीच राकेश बेदी ने Dhurandhar सीक्वल के डार्क मोड पर दिया हिंट

