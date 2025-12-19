'देखने वाले की आंख में झोल है...' सारा अर्जुन को सरेआम चूमने वाले वीडियो पर ट्रोलिंग देख आगबबूला हुए एक्टर

सारा अर्जुन (सोर्स: X)
Rakesh Bedi Role In Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें, फिल्म का गाना 'FA9LA’ सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ है कि इसने इसके क्रिएटर्स को रातों-रात इंटरनेट पर सेंसेशन बना दिया है। तो वहीं, 'धुरंधर' फिल्म के एक दिग्गज कलाकार पिछले एक महीने से लोगों के निशाने पर हैं। ये हैं 71 वर्षीय अभिनेता राकेश बेदी, जिन्होंने फिल्म में जमील जमाली का मेन रोल निभाया है। 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, एक्ट्रेस सारा अर्जुन के कंधे पर राकेश बेदी के एक स्नेह भरे चुंबन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिसके चलते उन पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया। अब, इस विवाद पर आखिरकार राकेश बेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
ये घटना नवंबर 2025 में 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के समय हुआ। जब राकेश बेदी ने स्टेज पर अपनी ऑन-स्क्रीन बेटी का किरदार निभाने वाली 20 वर्षीय सारा अर्जुन का वेलकम किया, तो उन्होंने उसे गले लगाया और उसके कंधे पर प्यार से चूमा। दरअसल, ये स्नेह भरा इशारा कुछ इंटरनेट यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने राकेश बेदी के इस कृत्य को गलत बताते हुए उन पर गलत कमेंट करना शुरू कर दिया। बता दें, सोशल मीडिया पर ये मामला तेजी से वायरल हुआ और एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है।
राकेश बेदी ने इस पूरे विवाद पर टाइम्स से बातचीत कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "ये बहुत बेवकूफी है, देखने वाले की आंख में झोल है, सारा मेरी आधी उम्र से भी कम की है और मेरी बेटी का किरदार निभा रही है। शूटिंग के दौरान जब भी हम मिलते थे, वो मुझे गले लगाकर अभिवादन करती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता को गले लगाती है। हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता है, जो पर्दे पर भी साफ झलकता है।"
राकेश बेदी ने आगे बताया कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान भी उनका इरादा वही स्नेह जाहिर करना था, जो वे सेट पर भी करते थे। उनके मुताबिक, उनके इस इशारे को गलत संदर्भ में देखा गया और बिना सोचे-समझे ट्रोल किया गया। राकेश बेदी का मानना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया गया है और उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार को गलत समझा गया है।
