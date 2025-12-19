'देखने वाले की आंख में झोल है...' सारा अर्जुन को सरेआम चूमने वाले वीडियो पर ट्रोलिंग देख आगबबूला हुए एक्टर

Rakesh Bedi Role In Dhurandhar: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें, फिल्म का गाना 'FA9LA’ सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ है कि इसने इसके क्रिएटर्स को रातों-रात इंटरनेट पर सेंसेशन बना दिया है। तो वहीं, 'धुरंधर' फिल्म के एक दिग्गज कलाकार पिछले एक महीने से लोगों के निशाने पर हैं। ये हैं 71 वर्षीय अभिनेता राकेश बेदी, जिन्होंने फिल्म में जमील जमाली का मेन रोल निभाया है। 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, एक्ट्रेस सारा अर्जुन के कंधे पर राकेश बेदी के एक स्नेह भरे चुंबन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिसके चलते उन पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया। अब, इस विवाद पर आखिरकार राकेश बेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।