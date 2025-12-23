23 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

Ahaan Panday Birthday: रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनीत पड्डा ने ऐसे लुटाया अहान पांडे पर प्यार, खोले कई बड़े राज

Ahaan Panday Birthday: फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू करने वाले अहान पांडे के जन्मदिन पर उनकी को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड कही जाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। साथ ही कुछ राज भी बताए हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 23, 2025

Saiyaara star aneet padda birthday wishes rumored boyfriend Ahaan Panday birthday she revealed big secrets

अहान पांडे के जन्मदिन पर अनीत पड्डा ने किया पोस्ट

Ahaan Panday Birthday: मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' की ब्लॉकबस्टर सफलता ने अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातों-रात फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चहेता सितारा बना दिया है। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जितनी शानदार थी, असल जिंदगी में भी उनकी बॉन्डिंग उतनी ही गहरी है। अक्सर दोनों को साथ देखा जाता आया है और यही वजह रही है कि दोनों के अफेयर की खबरें भी आती रहती हैं, हालांकि अहान और अनीत ने हमेशा एक-दूसरे को 'सिर्फ अच्छा दोस्त' ही बताया है।

आज, 23 दिसंबर को अहान पांडे अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी 'सैयारा' को-स्टार अनीत पड्डा ने एक ऐसा लंबा-चौड़ा और इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है।

अहान के बर्थडे पर अनीत पड्डा ने शेयर की तस्वीरें (Ahaan Panday Birthday)

अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर अहान पांडे के साथ कुछ बेहद निजी और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही अनीत ने अपने नोट की शुरुआत बहुत ही फिल्मी और जादुई अंदाज में की। उन्होंने लिखा, "मैंने भविष्य देखा है..."

अनीत पड्डा ने अहान पांडे की सादगी और उनकी शख्सियत की तारीफ करते हुए लिखा कि कैसे लोग अहान की हंसी देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाते। उन्होंने अहान के उस पहलू को दुनिया के सामने रखा जो कैमरों की चकाचौंध से दूर है। अनीत ने लिखा, "मैंने तुम्हारी नोटबुक में वो शब्द देखे हैं, जिनमें एक जादुई दिमाग के विचार बसे हैं। मैंने तुम्हें निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते देखा है।"

अनीत पड्डा ने खोले अहान को लेकर कई राज (Aneet Padda Post on Ahaan Panday Birthday)

अनीत ने आगे यह भी राज खोला कि अहान उनके परिवार के कितने करीब हैं। उन्होंने लिखा, "मैंने अपने माता-पिता को तुम पर गहरा भरोसा करते देखा है। हर वीडियो कॉल पर प्यार से भरे हुए जब वे पूछते हैं, 'अहां किवे ऐ? ठीक है ना?' मैंने डीन आंटी को हर बार रोते देखा है जब वो उस पोस्टर पर तुम्हारा चेहरा देखती हैं। अपने बेटे की दयालुता, उसकी आत्मा, उस इंसान पर गर्व और अविश्वास का मिला-जुला भाव, जिसे उन्होंने पाला-पोसा है।

अनीत ने अहान की दादी का भी किया जिक्र (Aneet Padda Instagram)

अनीत ने आगे ने भी लिखा, "मैंने एक अजनबी को तुमसे बात करने के बाद बेहतर दिन बिताते देखा है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को दोपहर ठीक 2 बजे तुमसे अपनी रोजाना की बातचीत का इंतजार करते देखा है। मैंने दुनिया को तुम्हें निहारते हुए देखा है, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्यों। इससे पहले कि उसे फिल्मी पर्दे पर अपना सैयारा मिले। तुम हमेशा से एक स्टार थे, दादी को हमेशा तुम पर गर्व था। मैंने तब भी भविष्य देखा था और अब भी देख रही हूं। सब कुछ सच होने के लिए तैयार है। जन्मदिन मुबारक हो अहान, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। दुनिया को अपना उपहार देने के लिए धन्यवाद।'

अनदेखी तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल (Aneet Padda Share Picture With Ahaan Panday)

अनीत ने जो फोटो सीरीज शेयर की है, उसमें अहान के बचपन की एक प्यारी तस्वीर है जिसमें वह अपनी दादी के साथ हैं। इसके अलावा सेट की कुछ बीटीएस (BTS) तस्वीरें, बिल्ली के साथ खेलते हुए अहान का वीडियो और दोनों सितारों की कुछ ऐसी झलकियां हैं जो उनकी ऑफ-स्क्रीन कैमिस्ट्री को साफ बयां करती हैं। बता दें, अहान ने भी इस पोस्ट पर तुरंत रिप्लाई दिया और लिखा, "इसे पढ़ने के बाद जो महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।"

'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर किया था धमाका

अहान और अनीत के लिए यह साल किसी सपने से कम नहीं रहा है। उनकी फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर कई रिकॉर्ड तोड़े। एक इमोशनल लव स्टोरी के रूप में इस फिल्म ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि अहान और अनीत को घर-घर में पहचान दिला दी है।

