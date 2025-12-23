Ahaan Panday Birthday: रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनीत पड्डा ने ऐसे लुटाया अहान पांडे पर प्यार, खोले कई बड़े राज

अनीत ने आगे ने भी लिखा, "मैंने एक अजनबी को तुमसे बात करने के बाद बेहतर दिन बिताते देखा है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को दोपहर ठीक 2 बजे तुमसे अपनी रोजाना की बातचीत का इंतजार करते देखा है। मैंने दुनिया को तुम्हें निहारते हुए देखा है, इससे पहले कि उसे पता चले कि क्यों। इससे पहले कि उसे फिल्मी पर्दे पर अपना सैयारा मिले। तुम हमेशा से एक स्टार थे, दादी को हमेशा तुम पर गर्व था। मैंने तब भी भविष्य देखा था और अब भी देख रही हूं। सब कुछ सच होने के लिए तैयार है। जन्मदिन मुबारक हो अहान, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। दुनिया को अपना उपहार देने के लिए धन्यवाद।'