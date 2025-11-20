अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा ने 'सैयारा' से ही डेब्यू किया है। लोगों को पहली फिल्म से ही दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी पसंद आ गई थी। कई मौकों पर दोनों को साथ भी देखा गया था, जिससे डेटिंग की खबरें तेज हो गई थी। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब करण जौहर ने सबके सामने इशारा किया कि ये दोनों आने वाले सालों में बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ी बन सकते हैं। लेकिन अहान पांडे ने अब इन अफवाहों पर बयान दिया है और लोगों को अपने और अनीत पड्डा के रिश्ते का सच बताया है।