अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

अहान पांडे और अनीत पड्डा के रिश्ते का सच आया सामने
Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा ने 'सैयारा' से ही डेब्यू किया है। लोगों को पहली फिल्म से ही दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी पसंद आ गई थी। कई मौकों पर दोनों को साथ भी देखा गया था, जिससे डेटिंग की खबरें तेज हो गई थी। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब करण जौहर ने सबके सामने इशारा किया कि ये दोनों आने वाले सालों में बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ी बन सकते हैं। लेकिन अहान पांडे ने अब इन अफवाहों पर बयान दिया है और लोगों को अपने और अनीत पड्डा के रिश्ते का सच बताया है।
अहान पांडे ने हाल ही में GQ इंडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने और अपनी को-स्टार के रिश्ते का सच बताया। उन्होंने साफ बताया कि उनके और अनीत पड्डा के बीच गहरा रिश्ता है, लेकिन यह रोमांटिक वाला नहीं है। उन्होंने डेटिंग की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा, “अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन हम नहीं हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है हम अच्छे दोस्त हैं।”
अहान ने बताया कि हम दोनों ने को-स्टार बनने से पहले ही साथ में इंडस्ट्री में आने का सपना देखा था। उन्होंने कहा, "हमने यह सपना साथ में देखा था, और यह सच हो गया। हमने जो शेयर किया है वह बहुत खास है।" आगे उन्होंने पाउलो कोएल्हो का शेर याद किया और कहा, “एक सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है, लेकिन बता दूं कि मैं सिंगल हूं।”
भले ही अहान ने अपने और अनीत के रिश्ते पर सफाई दे दी है, लेकिन 'सैयारा' में दोनों की इमोशनली वाइब्रेंट और इंटिमेट केमिस्ट्री ने फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। यही वजह है कि फैंस अब भी मानते हैं कि दोनों का ऑन-स्क्रीन स्पार्क असल जिंदगी में भी होना चाहिए।
