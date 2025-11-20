Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda: सैयारा फेम एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा को लेकर खबरें आ रही थी कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब इस पर पहली बार अहान पांडे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 20, 2025

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda

अहान पांडे और अनीत पड्डा के रिश्ते का सच आया सामने

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda: बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले अहान पांडे और अनीत पड्डा ने 'सैयारा' से ही डेब्यू किया है। लोगों को पहली फिल्म से ही दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी पसंद आ गई थी। कई मौकों पर दोनों को साथ भी देखा गया था, जिससे डेटिंग की खबरें तेज हो गई थी। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब करण जौहर ने सबके सामने इशारा किया कि ये दोनों आने वाले सालों में बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ी बन सकते हैं। लेकिन अहान पांडे ने अब इन अफवाहों पर बयान दिया है और लोगों को अपने और अनीत पड्डा के रिश्ते का सच बताया है। 

अहान पांडे ने बताया अनीत पड्डा़ संग रिश्ते का सच (Ahaan Panday On Relationship with Aneet Padda)

अहान पांडे ने हाल ही में GQ इंडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने और अपनी को-स्टार के रिश्ते का सच बताया। उन्होंने साफ बताया कि उनके और अनीत पड्डा के बीच गहरा रिश्ता है, लेकिन यह रोमांटिक वाला नहीं है। उन्होंने डेटिंग की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा, “अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन हम नहीं हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है हम अच्छे दोस्त हैं।”

'हमने जो शेयर किया है वह बहुत खास है' (Ahaan Panday Aneet Padda)

अहान ने बताया कि हम दोनों ने को-स्टार बनने से पहले ही साथ में इंडस्ट्री में आने का सपना देखा था। उन्होंने कहा, "हमने यह सपना साथ में देखा था, और यह सच हो गया। हमने जो शेयर किया है वह बहुत खास है।" आगे उन्होंने पाउलो कोएल्हो का शेर याद किया और कहा, “एक सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है, लेकिन बता दूं कि मैं सिंगल हूं।”

फैंस को पसंद है अनीत- अहान की जोड़ी

भले ही अहान ने अपने और अनीत के रिश्ते पर सफाई दे दी है, लेकिन 'सैयारा' में दोनों की इमोशनली वाइब्रेंट और इंटिमेट केमिस्ट्री ने फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। यही वजह है कि फैंस अब भी मानते हैं कि दोनों का ऑन-स्क्रीन स्पार्क असल जिंदगी में भी होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन… करण जौहर का छलका दर्द, बताया मेरी जिंदगी पर बनी है फिल्म
बॉलीवुड
Karan Johar admitted on one side love

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

20 Nov 2025 09:15 pm

Published on:

20 Nov 2025 09:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम
बॉलीवुड

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार

गरीबी में कटा था बचपन, बदकिस्मत का मिला टैग, आज करोड़ों का मालिक है ये बॉलीवुड स्टार
बॉलीवुड

Sonam Kapoor Pregnancy: सोनम कपूर ने प्रिंसेज डायना के लुक में दी गुड न्यूज, दोबारा मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस

Sonam Kapoor Announces second Pregnancy
बॉलीवुड

Masti 4 First Review: एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?
बॉलीवुड

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.