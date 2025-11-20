बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन… करण जौहर का छलका दर्द, बताया मेरी जिंदगी पर बनी है फिल्म

करण जौहर ने प्यार पर की बात
Karan Johar: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अक्सर अपनी जिंदगी के अधूरेपन को लेकर दर्द बयां करते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अपनी निजी जिंदगी, सिंगल पेरेंटिंग और प्यार को लेकर बात की है। उन्होंने बेहद ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि उन्हें कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है।
करण जौहर हाल ही में सानिया मिर्जा के शो सर्विंग इट अप विद सानिया में पहुंचे थे। इस दौरान करण ने अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने अपने एक तरफा प्यार को लेकर भी कुछ अनसुनी बातें बताई। सानिया ने करण से पूछा कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए? इस पर करण ने कहा, "मैं ओके हूं अब। लेकिन एक पॉइंट था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था। मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। मेरा दिल भी टूटा है, मुझे वन साइड लव भी हुआ है। मैंने इस पर फिल्म भी बनाई है। उससे मुझे उस प्यार को भूलने में मदद मिली।"
करण ने आगे कहा, "मेरे दोस्त बोलते थे कि विदेश चले जाओ। तब मैंने कहा कि मैं यहां रहता हूं, मेरी मां हैं यहां और 2 बच्चे भी हैं। मुझे यहीं रहना है। आप अपने हाई पर अकेले होते हो, लो पर नहीं। अकेले खाने में सबसे ज्यादा अकेलापन लगता है।" उन्होंने आखिर में एक भावुक बात कही, "रब ने वो जोड़ी मेरे लिए नहीं बनाई।"
करण जौहर यश जौहर और हीरू जौहर के बेटे हैं। वह सरोगेसी के जरिए दो प्यारे बच्चों- यश और रूही के सिंगल पेरेंट हैं। सिंगल पेरेंटिंग के बावजूद, करण ने अपनी जिदगी में पार्टनर की कमी को महसूस किया, जिसका जिक्र उन्होंने शो में किया और इससे पहले भी वह कई बार अपने दर्द को दुनिया के सामने रख चुके हैं।
