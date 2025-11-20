बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन… करण जौहर का छलका दर्द, बताया मेरी जिंदगी पर बनी है फिल्म

करण जौहर हाल ही में सानिया मिर्जा के शो सर्विंग इट अप विद सानिया में पहुंचे थे। इस दौरान करण ने अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने अपने एक तरफा प्यार को लेकर भी कुछ अनसुनी बातें बताई। सानिया ने करण से पूछा कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए? इस पर करण ने कहा, "मैं ओके हूं अब। लेकिन एक पॉइंट था जब मुझे सच में प्यार चाहिए था। मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। मेरा दिल भी टूटा है, मुझे वन साइड लव भी हुआ है। मैंने इस पर फिल्म भी बनाई है। उससे मुझे उस प्यार को भूलने में मदद मिली।"