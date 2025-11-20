Patrika LogoSwitch to English

120 Bahadur Screening: रेखा की मांग के सिंदूर पर ठहरी लोगों की निगाहें, वीडियो आया सामने

Rekha Video: फिल्म 120 बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग से रेखा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सफेद साड़ी और मांग में सिंदूर लगाए रेखा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 20, 2025

120 bahadur screening rekha applies Sindoor

120 बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंची रेखा

120 Bahadur Screening: फरहान अख्तर की नई फिल्म 120 बहादुर कल यानी 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची थीं, लेकिन हर किसी की निगाहें केवल रेखा पर टिकी रहीं। उनकी मांग में सिंदूर ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। अब रेखा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

120 बहादुर की स्क्रीनिंग पर रेखा का दिखा जलवा (Rekha Video On 120 Bahadur Screening)

मुंबई में बीती शाम फिल्म ‘120 बहादुर’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थीं, जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों का जमावड़ा लगा। इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट, फरहान अख्तर और राशि खन्ना सहित कई नए चेहरे शानदार लुक में पहुंचे थे, लेकिन सारी लाइमलाइट अभिनेत्री रेखा ने चुरा ली।

रेखा की खूबसूरती की हो रही तारीफ (Fans Praised of Rekha's look)

जी हां, रेखा की मौजूदगी ने इस शाम को और भी खास बना दिया। उनकी स्माइल, उनका लुक और उनकी मांग में भरा लाल सिंदूर देख हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहा। हमेशा की तरह, रेखा इस स्क्रीनिंग में भी अपने बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने सफेद रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, जिसे उन्होंने फुल स्लीव्स के ब्लाउज के साथ मैच किया हुआ था। ये लुक इतना शानदार लग रहा था कि देखने वाले केवल उन्हें देखते ही रह गए।

रेखा ने इस ट्रेडिशनल लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। जिसमें हाथों में चूड़ियां भी शामिल थीं। उनका ट्रेडमार्क लुक- बालों का जूड़ा और मांग में सिंदूर। उन्हें हर किसी से अलग दिखा रहा था। 71 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और चेहरे की चमक अविश्वसनीय थी।

रेखा ने दिए पोज और क्लिक कराई तस्वीरें (Rekha Video Viral)

रेखा ने इस दौरान पैपराजी के लिए भी खूब पोज दिए और मुस्कुराते हुए तस्वीरें क्लिक कराईं। उनकी तस्वीरें देखकर फैंस उन पर फिदा हो रहे हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनकी खूबसूरती और स्टाइल आज भी लाजवाब है। एक ने लिखा, "रेखा जी आप बेहद सुंदर है, पर मांग में सिंदूर क्यों?" तीसरे ने लिखा, "आप सूट, साड़ी, वेस्टर्न लुक हर किसी भी अच्छी लगती हैं।"

बता दें, एक बार रेखा ने अपने सिंदूर भरने पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सिंदूर लगाना एक फैशन है। उन्हें ये पसंद है और उन पर ये बेहद अच्छा लगता है, इसलिए वह सिंदूर लगाती हैं।

Published on:

20 Nov 2025 11:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 120 Bahadur Screening: रेखा की मांग के सिंदूर पर ठहरी लोगों की निगाहें, वीडियो आया सामने

