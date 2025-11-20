120 Bahadur Screening: रेखा की मांग के सिंदूर पर ठहरी लोगों की निगाहें, वीडियो आया सामने

रेखा ने इस दौरान पैपराजी के लिए भी खूब पोज दिए और मुस्कुराते हुए तस्वीरें क्लिक कराईं। उनकी तस्वीरें देखकर फैंस उन पर फिदा हो रहे हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनकी खूबसूरती और स्टाइल आज भी लाजवाब है। एक ने लिखा, "रेखा जी आप बेहद सुंदर है, पर मांग में सिंदूर क्यों?" तीसरे ने लिखा, "आप सूट, साड़ी, वेस्टर्न लुक हर किसी भी अच्छी लगती हैं।"



बता दें, एक बार रेखा ने अपने सिंदूर भरने पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सिंदूर लगाना एक फैशन है। उन्हें ये पसंद है और उन पर ये बेहद अच्छा लगता है, इसलिए वह सिंदूर लगाती हैं।



