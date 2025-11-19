Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

अदिति मुखर्जी उड़ीसा की रहने वाली थीं और दिल्ली के महिपालपुर में अपने भाई के साथ रहती थीं, नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होने वाले एक थिएटर कार्यक्रम के लिए जा रही थीं, जानकारी के अनुसार, अदिति जिस कैब में थी उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि अदिति गंभीर रूप से घायल हो गईं थी और उन्हें सिर में चोट आई थीं। आनन-फानन में उन्हें ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।