Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

Aditi Mukherjee Death: इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आ रही है। अभिनेता आशुतोष राणा के साथ काम कर रही एक्ट्रेस की एक भयानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 19, 2025

Actress Aditi Mukherjee death in road accident

एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत

Aditi Mukherjee Passed Away: मराठी-हिंदी थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी (Aditi Mukherjee) की मौत हो गई है। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। उनका परिवार इस हादसे से सदमे में हैं। अदिति एक थियेटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए नोएडा जा रही थीं, जहां रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत हो गई। इस खबर ने किसी को हैरान कर दिया है। उनके दोस्तों को भी यकनी नहीं हो रहा है कि अदिति अब हमारे बीच नहीं रहीं।

थिएटर आर्टिस्ट की मौत (Aditi Mukherjee Passed Away)

अदिति मुखर्जी उड़ीसा की रहने वाली थीं और दिल्ली के महिपालपुर में अपने भाई के साथ रहती थीं, नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होने वाले एक थिएटर कार्यक्रम के लिए जा रही थीं, जानकारी के अनुसार, अदिति जिस कैब में थी उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि अदिति गंभीर रूप से घायल हो गईं थी और उन्हें सिर में चोट आई थीं। आनन-फानन में उन्हें ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भाई ने दी थी पुलिस को जानकारी (Aditi Mukherjee Accident)

अदिति के भाई, अरिदम मुखर्जी, इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने बताया कि अदिति एक शो में भाग लेने के लिए नोएडा जा रही थीं, लेकिन तेज रफ्तार वाहन ने उनकी जान ले ली। अरिदम मुखर्जी के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है।

थिएटर के लोगों ने दी श्रद्धांजलि (Theatre Artist Aditi Mukherjee)

अदिति मुखर्जी की मौत पर थिएटर कलाकारों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मशहूर अस्मिता थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर अरविंद गौर ने उन्हें याद करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा, "अदिति एक प्रतिभाशाली, ऊर्जावान और उत्साही एक्ट्रेस थीं। वह आशुतोष राणा और राहुल भूचल के नाटक 'हमारे राम' में काम कर रही थीं। भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत दें।"

