यह मेरा नंबर नहीं है… फेमस एक्ट्रेस को आनन-फानन में करना पड़ा पोस्ट, सामने आई वजह?

Kriti Kharbanda WhatsApp Alert: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) को अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करना पड़ा। इसके पीछे की वजह भी चौंकाने वाली थी। दरअसल, एक अनजान शख्स उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों से WhatsApp पर संपर्क कर रहा था। जैसे ही कृति को इस फेक चैट का पता चला, उन्होंने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर अपने फैंस को आगाह किया और साफ कहा कि यह मेरा नंबर नहीं है… सतर्क रहें!