यह मेरा नंबर नहीं है… फेमस एक्ट्रेस को आनन-फानन में करना पड़ा पोस्ट, सामने आई वजह?

Kriti Kharbanda WhatsApp Alert: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा (Kriti Kharbanda) को अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करना पड़ा। इसके पीछे की वजह भी चौंकाने वाली थी। दरअसल, एक अनजान शख्स उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों से WhatsApp पर संपर्क कर रहा था। जैसे ही कृति को इस फेक चैट का पता चला, उन्होंने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर अपने फैंस को आगाह किया और साफ कहा कि यह मेरा नंबर नहीं है… सतर्क रहें!
अभिनेत्री (Kriti Kharbanda) ने लिखा, ''यह मेरा नंबर नहीं है। किसी और के नाम से संपर्क करना पहचान की चोरी है। किसी भी संदिग्ध व्हाट्सऐप नंबर पर भरोसा न करें। कृपया सतर्क रहें और सावधानी बरतें।''
अभिनेत्री (Kriti Kharbanda) की यह चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है, जब सेलिब्रिटीज और तमाम हस्तियों के नाम पर ऑनलाइन ठगी और झूठी पहचान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर ऐसे फर्जी अकाउंट्स का मकसद लोगों को गुमराह करना, निजी जानकारी हासिल करना या पैसों की ठगी करना होता है।
कृति की पोस्ट पर फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई, तो कईयों ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की।
बता दें एक्ट्रेस के पति पुलकित सम्राट का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें भी शेयर की है।
इससे पहले हाल ही में अदिति राव हैदरी भी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनते-बनते बचीं थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि कोई व्यक्ति उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके WhatsApp पर लोगों से बात कर रहा है, और खुद को अदिति बताकर फोटोग्राफर्स से फोटोशूट के लिए मैसेज भेज रहा है।
अदिति ने साफ लिखा था कि “यह मैं नहीं हूं। मैं कभी भी इस तरह किसी निजी नंबर से काम के लिए मैसेज नहीं करती। मेरे सभी काम मेरी टीम के जरिए ही होते हैं।”
उन्होंने अपने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों से कहा कि ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भरोसा न करें और तुरंत उनकी टीम को जानकारी दें। साथ ही, उन्होंने लोगों को चेतावनी देने में मदद करने के लिए अपने फॉलोअर्स का धन्यवाद भी किया।
