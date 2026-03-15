फराह खान का खुलासा, बोलीं- 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपते थे तीनों Khans

फराह खान ने बातचीत में उस खौफनाक मंजर को याद किया जब करण जौहर अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज करने जा रहे थे। फराह ने बताया कि फिल्म के प्रीमियर के दौरान करण जौहर को जान से मारने की धमकी मिली थी। एक नौजवान डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म आने वाली हो, वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उस वक्त माहौल इतना डर वाला था कि पूरी टीम इस बात पर चर्चा कर रही थी कि फिल्म का प्रीमियर कैंसिल कर दिया जाए या नहीं। हालांकि, बाद में सुरक्षा की गई और प्रीमियर हुआ, लेकिन करण जौहर के चेहरे पर वो तनाव साफ देखा जा सकता था। फराह कहती हैं कि वो पल बहुत डरावना था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या हो जाए।