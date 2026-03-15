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फराह खान का खुलासा, बोलीं- 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपते थे तीनों Khans

Farah Khan Interview: फराह खान ने बताया है कि 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना खौफ था। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारे भी उस वक्त भारी दबाव में काम करते थे। पढ़िए पूरी कहानी।

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मुंबई

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Charvi Jain

Mar 15, 2026

Farah Khan Interview

Farah Khan Interview (source: instagram)

Farah Khan Interview: हम सब जानते हैं कि 90 के दशक की फिल्में हमें कितनी पसंद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त पर्दे के पीछे एक्टर्स और डायरेक्टर्स किस डर में जी रहे थे? मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान ने हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में उस दौर को याद करते हुए काले सच का पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि कैसे 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का साया पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर मंडरा रहा था। उस वक्त केवल फिल्में ही नहीं बन रही थीं, बल्कि पर्दे के पीछे धमकियों और डर का एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने करण जौहर जैसे नए निर्देशकों से लेकर शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स तक को हिला कर रख दिया था।

करण जौहर की पहली फिल्म पर क्या हुआ था? (Farah Khan Interview)

फराह खान ने बातचीत में उस खौफनाक मंजर को याद किया जब करण जौहर अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज करने जा रहे थे। फराह ने बताया कि फिल्म के प्रीमियर के दौरान करण जौहर को जान से मारने की धमकी मिली थी। एक नौजवान डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म आने वाली हो, वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उस वक्त माहौल इतना डर वाला था कि पूरी टीम इस बात पर चर्चा कर रही थी कि फिल्म का प्रीमियर कैंसिल कर दिया जाए या नहीं। हालांकि, बाद में सुरक्षा की गई और प्रीमियर हुआ, लेकिन करण जौहर के चेहरे पर वो तनाव साफ देखा जा सकता था। फराह कहती हैं कि वो पल बहुत डरावना था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या हो जाए।

शाहरुख, सलमान और आमिर भी थे शामिल

जब फराह से पूछा गया कि क्या शाहरुख, सलमान और आमिर पर भी कोई दबाव था? तो उन्होंने साफ कहा हां, बिल्कुल था। उन्होंने बताया कि 90 का दशक बॉलीवुड के लिए बहुत मुश्किल भरा था। हर बड़े स्टार को किसी न किसी तरह से परेशान किया जाता था। हालांकि फराह ने यह नहीं बताया कि शाहरुख को कोई फोन आया था या नहीं, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि पूरी इंडस्ट्री उस वक्त डरी हुई थी। फराह ने खुद अपनी आंखों के सामने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल को गोली लगते हुए देखा था, जो वाकई दिल दहला देने वाला था।

80 के दशक को बताया बुरा दौर

सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, फराह ने फिल्मों के कंटेंट पर भी बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज के दिनों में यानी 80 के दशक में हिंदी फिल्में बहुत खराब हुआ करती थीं। उस समय वो और उनके दोस्त सिर्फ हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते थे क्योंकि बॉलीवुड में उस वक्त बहुत ही अजीब और गंदा दौर चल रहा था।

फ्लॉप फिल्मों और सुपरस्टार्स पर चर्चा

फराह खान ने इस इंटरव्यू में सिर्फ डर की बातें नहीं की, बल्कि अपनी फिल्म तीस मार खान की असफलता पर भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अनुभव और सलमान खान के शुरुआती दिनों के संघर्ष को भी याद किया। फराह का यह इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है क्योंकि यह उस दौर की याद दिलाता है जब बॉलीवुड सिर्फ गानों और डांस के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता था।

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फराह खान

Published on:

15 Mar 2026 10:59 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फराह खान का खुलासा, बोलीं- 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपते थे तीनों Khans

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