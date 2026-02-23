फराह खान ने सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर, तो सलमान खान के जबरे फैन ने कर दी खास डिमांड

फराह ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उनका एक फूड शो है, जिसमें वह अपने कुक दिलीप के साथ बड़े-बड़े फिल्मीं और गैर-फिल्मीं सेलेब्स के घर जाती हैं। और चिट-चैट करते हुए खाना बनाती हैं। उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं और सुर्खियों में भी आ जाते हैं, क्योंकि फराह से बातचीत के दौरान मशहूर हस्तियां कुछ दिलचस्प बातें बताती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फराह खान के यूट्यूब चैनल के लगभग 27 लाख सब्सक्राइबर हैं।