23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फराह खान ने सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर, तो सलमान खान के जबरे फैन ने कर दी खास डिमांड

Farah Khan Photos with Sundar Pichai: फराह खान ने हाल ही में यूट्यूब इंडिया के ऑफिस का दौरा किया और वहां उनकी मुलाकात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से हुई। फिल्म निर्माता ने पिचाई के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 23, 2026

Farah Khan with Google CEO Sundar Pichai

फराह खान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर। (फोटो सोर्स: farahkhankunder)

Farah Khan Photos with Sundar Pichai: कोरियोग्राफर से फिल्म फिल्म मेकर-डायरेक्टर और फिर यूट्यूबर बनीं फराह खान ने हाल ही में यूट्यूब इंडिया के ऑफिस का दौरा किया और वहां उनकी मुलाकात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से हुई। फराह खान ने इंस्टाग्राम पर सुंदर पिचाई और अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ अपनी फोटोज शेयर कीं।

सुंदर पिचाई के साथ अपनी फोटोज शेयर करते हुए फराह खान ने कैप्शन में लिखा, "जब आप गूगल को हंसा देते हैं… @sundarpichai इतने अच्छे मेजबान होने के लिए @youtubeindia का धन्यवाद.. #kundermeetsSunder।"

फराह खान की सुंदर पिचाई से मुलाकात पर इंटरनेट यूजर्स के रिएक्शंस

फराह की गूगल सीईओ से मुलाकात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स दिए हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "एक दिन टॉम क्रूज भी आएगा @tomcruise।" फराह ने इंस्टाग्राम यूजर को जवाब देते हुए लिखा, "कोई शक!"

वहीं, एक और यूजर ने लिखा, "मैडम, आपने बॉलीवुड को सिर्फ डांस नहीं, एक नया एटीट्यूड दिया है। आपका विज़न नेक्स्ट लेवल है।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "@farahkhankunder क्या आपने उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा था?" इस पर फराह ने जवाब दिया, "जी हां, मैंने कहा था।" वहीं, एक ने पोस्ट पर कमेंट किया, "कोई साहब… फरहान खान का अपना ही अलग अंदाज है, वो अपने आस-पास के सभी लोगों को हंसाती रहती हैं।"

वहीं, एक यूजर ने कर दी अनोखी मांग

जबकि एक यूजर ने कर दी अलग ही मांग, "प्लीज @farahkhankunder, आप सिद्धार्थ आनंद और संदीप रेडी वंगा सर को बोलो ना कि वो लोग सलमान खान और रितिक रोशन और अनुष्का शर्मा को लेकर एक फिल्म बनाएं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें सलमान खान विलेन हों और रितिक रोशन हीरो प्लीज @farahkhankunder मैम मेरे लिए ये काम कर दो और कृपया मुझे सकारात्मक जवाब दें…"

फराह खान का यूट्यूब चैनल

फराह ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उनका एक फूड शो है, जिसमें वह अपने कुक दिलीप के साथ बड़े-बड़े फिल्मीं और गैर-फिल्मीं सेलेब्स के घर जाती हैं। और चिट-चैट करते हुए खाना बनाती हैं। उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं और सुर्खियों में भी आ जाते हैं, क्योंकि फराह से बातचीत के दौरान मशहूर हस्तियां कुछ दिलचस्प बातें बताती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फराह खान के यूट्यूब चैनल के लगभग 27 लाख सब्सक्राइबर हैं।

ये भी पढ़ें

तापसी पन्नू ने साउथ सिनेमा की खोली पोल, बोलीं- अक्सर एक्ट्रेसेस के सामने रखी जाती है ब्रा को लेकर ऐसी शर्त
बॉलीवुड
Taapsee Pannu on South Indian Cinema

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

फराह खान

Published on:

23 Feb 2026 04:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फराह खान ने सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर, तो सलमान खान के जबरे फैन ने कर दी खास डिमांड

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, कुछ ही दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail
बॉलीवुड

‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

फिल्म यादव जी की लव स्टोरी टाइटल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी खेसारी लाल यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में घूंसखोर पंडत को लेकर भी बात की है।
बॉलीवुड

लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026
बॉलीवुड

एआर रहमान ने ‘छावा’ को कहा ‘बांटने वाली फिल्म’, अब राइटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एआर रहमान ने फिल्म छावा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने उसे बांटने वाली फिल्म बताया था। अब छावा के राइटर ने म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान को बेहद अनूठा जवाब दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan Meets Salim Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.