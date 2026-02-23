23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026: लंदन में हुए ब्रिटिश एकादमी फिल्म अवॉर्ड्स के दौरान दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस पल ने भारतीय फैंस को काफी भावुक कर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 23, 2026

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026 (सोर्स- एक्स)

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026: ब्रिटिश सिनेमा के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह ब्रिटिश एकादमी फिल्म अवॉर्ड्स के 79वें संस्करण में इस बार एक खास पल ने भारतीय दर्शकों की आंखें नम कर दीं। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह के दौरान ‘इन मेमोरियम’ खंड में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया गया। जैसे ही स्क्रीन पर उनका नाम आया, भारत में बैठे उनके प्रशंसकों के लिए वो पल गर्व और भावुकता से भरा था।

सुरों के जरिए श्रद्धांजलि (Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026)

समारोह के दौरान मशहूर ब्रिटिश गायिका जेसी वेयर ने मंच संभाला और लोकप्रिय गीत 'द वे वी वर' पर एक इमोशनल परफॉरमेंस दी। इस मधुर धुन के साथ स्क्रीन पर उन कलाकारों की झलकियां दिखाई गईं, जिन्होंने पिछले वर्ष दुनिया को अलविदा कहा। इसी क्रम में धर्मेंद्र का नाम भी शामिल था, जिसने भारतीय फैंस को काफी इमोशनल कर दिया।

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार (Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026)

जैसे ही ये सीन सोशल मीडिया पर आया, भारतीय प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा कीं। कई लोगों ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर धर्मेंद्र को याद किया जाना भारतीय सिनेमा के लिए सम्मान की बात है। दशकों तक रोमांस, एक्शन और पारिवारिक भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाले इस अभिनेता की विरासत को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाना उनके कद को दर्शाता है।

कुछ नामों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी

हालांकि समारोह के ‘इन मेमोरियम’ खंड को लेकर कुछ अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने नाराजगी भी जताई। हॉलीवुड अभिनेता एरिक डेन और जेम्स वान डर बीक के नाम शामिल न होने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठे। कई यूजर्स ने इसे बड़ी चूक बताया। बावजूद इसके, श्रद्धांजलि खंड का भावनात्मक असर कम नहीं हुआ।

89 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को मुंबई में हुआ था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अपने पीछे एक सफल फिल्मी विरासत छोड़ गए। उनके परिवार में पत्नी प्रकाश कौर और अभिनेत्री हेमा मालिनी के अलावा बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और बेटी एशा देओल सहित पूरा परिवार है, जो आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है।

गांव से ग्लैमर तक का सफर

1935 में पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने रोमांटिक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 1965 की फिल्म 'हकीकत' और फिर 'फूल और पत्थर' ने उन्हें स्टारडम दिलाया।

इसके बाद उन्होंने शोले, चुपके चुपके और 'सीता और गीता' जैसी यादगार फिल्मों में अभिनय किया। एक्शन छवि के कारण उन्हें ‘ही-मैन’ की उपाधि भी मिली। अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना और अपने में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को पारिवारिक जुड़ाव का एहसास कराया।

मरणोपरांत मिला बड़ा सम्मान

भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभुषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी कला और लोकप्रियता की आधिकारिक स्वीकृति है।

ये भी पढ़ें

Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan Meets Salim Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 03:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

फिल्म यादव जी की लव स्टोरी टाइटल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी खेसारी लाल यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में घूंसखोर पंडत को लेकर भी बात की है।
बॉलीवुड

एआर रहमान ने ‘छावा’ को कहा ‘बांटने वाली फिल्म’, अब राइटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एआर रहमान ने फिल्म छावा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने उसे बांटने वाली फिल्म बताया था। अब छावा के राइटर ने म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान को बेहद अनूठा जवाब दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan Meets Salim Khan
बॉलीवुड

उनके 11 बच्चे हों… ऐश्वर्या राय ने जब दिया था आराध्या को जन्म, सलमान ने दिया था हैरान करने वाला रिएक्शन

सलमान खान का एक पुराना रिएक्शन वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या के मां बनने पर बात की थी। उन्होंने जो कहा था वह सुनकर खुद जर्नलिस्ट भी हैरान रह गई थीं।
बॉलीवुड

‘लैला मजनू’ के मजनू को मिल गई रियल लाइफ लैला? अविनाश तिवारी के इस खूबसूरत एक्ट्रेस को डेट करने की खबरें

Avinash Tiwary and Medha Shankr dating
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.