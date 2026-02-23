लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026: ब्रिटिश सिनेमा के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह ब्रिटिश एकादमी फिल्म अवॉर्ड्स के 79वें संस्करण में इस बार एक खास पल ने भारतीय दर्शकों की आंखें नम कर दीं। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह के दौरान ‘इन मेमोरियम’ खंड में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया गया। जैसे ही स्क्रीन पर उनका नाम आया, भारत में बैठे उनके प्रशंसकों के लिए वो पल गर्व और भावुकता से भरा था।