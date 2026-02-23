ऐश्वर्या राय ने जब दिया था आराध्या को जन्म, सलमान ने दिया था हैरान करने वाला रिएक्शन

Salman khan reaction On Aishwarya Welcoming Daughter Aaradhya: बॉलीवुड के गलियारों में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी एक ऐसा किस्सा है, जो खत्म होने के सालों बाद भी चर्चा में रहता है। भले ही आज दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एक-दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन मीडिया और फैंस के बीच उनसे जुड़े पुराने किस्से अक्सर ताजा हो जाते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया सामने आया, जब ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर सलमान खान से उनका रिएक्शन मांगा गया था।