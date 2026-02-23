अनुराग कश्यप पर फूटा ‘द केरल स्टोरी 2’ के डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- बाप- बेटी के अनैतिक संबंधों पर…

The Kerala Story 2 Director Reacts To Anurag Kashyap: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' रिलीज से पहले ही बड़े विवादों में घिर गई है। फिल्म के कंटेंट, खासकर 'बीफ' खिलाने वाले सीन्स को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने जहां इस फिल्म को 'बकवास प्रोपेगेंडा' करार दिया है। ऐसे में अब अनुराग कश्यप के बयान को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए फटकार लगाई है और कहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं।