6 दिन बाद सलीम खान के डिस्चार्ज पर आया बड़ा अपडेट, ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर हैं राइटर

पर्सनल लाइफ की बात करें तो सलीम खान ने दो शादियां कीं। उन्होंने पहली शादी साल 1964 को सलमा खान (पूर्व नाम सुशीला चरक) से की थी। इस शादी से उनके चार बच्चे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा खान हुए। बाद में 1981 में सलीम खान ने एक्ट्रेस हेलन रिचर्डसन से शादी की। कुछ सालों बाद सलीम खान और हेलन ने अर्पिता को गोद लिया था। अब ऐसे में सलीम खान के साथ उनका पूरा परिवार एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ है।