‘लैला मजनू’ के मजनू को मिल गई रियल लाइफ लैला? अविनाश तिवारी के इस खूबसूरत एक्ट्रेस को डेट करने की खबरें

Avinash Tiwary and Medha Shankr Dating: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर ऑफ-स्क्रीन चर्चाएं भी खूब गर्म हैं। फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की रिलीज से ठीक पहले इसके लीड सितारे अविनाश तिवारी और मेधा शंकर को एक साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहा है- क्या ये महज फिल्म प्रमोशन का हिस्सा है या फिर वाकई दोनों के बीच कुछ खास पक रहा है? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।