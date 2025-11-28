Dharmendra: जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान खो गए थे धर्मेंद्र, घबरा गए थे अमरीश पुरी और प्राण

Dharmendra Untold Story: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी दोस्ती के प्रति बड़े वफादार थे। उनके और दारा सिंह के बीच एक गहरा रिश्ता रहा, जो कई दशकों तक चला। इसी तरह, उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी बहुत अच्छा याराना रहा। जहां तक मेरी बात करूं तो मैंने उनके साथ करीब 7 फिल्में की, जिसमें उनका भरपूर प्यार मिला। 80 और 90 के दशक में उनकी फिल्मों का निर्देशन करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इन फिल्मों के दौरान ही धर्मेंद्र पाजी से दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ताना बहुत लंबा चला। यह कहना है मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया का।