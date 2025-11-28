Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Dharmendra: जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान खो गए थे धर्मेंद्र, घबरा गए थे अमरीश पुरी और प्राण

Dharmendra Untold Story: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया से पत्रिका ने बातचीत की तो यादों का कारवां चल पड़ा। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़िंदगी के अनछूए पहलू साझा किए।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

इमरान शेख

Nov 28, 2025

K.C. Bokadia dharmendra untols story

Photo: patrika

Dharmendra Untold Story: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी दोस्ती के प्रति बड़े वफादार थे। उनके और दारा सिंह के बीच एक गहरा रिश्ता रहा, जो कई दशकों तक चला। इसी तरह, उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी बहुत अच्छा याराना रहा। जहां तक मेरी बात करूं तो मैंने उनके साथ करीब 7 फिल्में की, जिसमें उनका भरपूर प्यार मिला। 80 और 90 के दशक में उनकी फिल्मों का निर्देशन करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इन फिल्मों के दौरान ही धर्मेंद्र पाजी से दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ताना बहुत लंबा चला। यह कहना है मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया का।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर बोकाडिया से 'पत्रिका' ने बातचीत की तो यादों का कारवां चल पड़ा। बोकाडिया कहते हैं कि दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं, इसलिए दोस्त की याद मेरे लिए बहुत खास है। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को बयां करते हुए कहा कि हरेक भारतीय अभिनेता को राजस्थान की लोकेशंस पसंद आती हैं, लेकिन धर्मेंद्र पाजी इस मामले में बहुत अलग थे।

उन्हें लोकेशंस से ज्यादा जहां वह शूटिंग कर रहे होते थे, वहां की पृष्ठभूमि ज्यादा लुभाती थी। इसलिए वे सेट पर ही लोगों से मिलना-जुलना शुरू कर देते थे। ऐसे में शूटिंग के दौरान परेशानी भी होती थी, लेकिन वह कहते थे लोगों के बीच रहने से उनके दिल को सुकून मिलता है। जिसका परिणाम यह होता था कि लोग उनके लिए चूल्हे पर बना खाना लाया करते थे।

दोस्त की ताकत और हिम्मत को सलाम

बोकाडिया ने हैरान कर देने वाली एक फिल्मी घटना का राज बताते हुए अपने दोस्त की हिम्मत और ताकत के जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि 1984 में रिलीज हुई फिल्म 'इंसाफ कौन करेगा' के एक दृश्य में अभिनेता रजनीकांत को खुले टाइगर के बीच छोड़ दिया जाता है। जिसमें रजनीकांत को बचाने के लिए धर्मेंद्र को आगे आना होता है।

इस दृश्य को फिल्माने के लिए एक पालतू टाइगर को लिया गया। वो टाइगर काफी लंबा था, जिसे देखकर धर्मेंद्र ने उसके केयर टेकर से उसके वजन और हाइट की तारीफ की थी। ऐसे में केयर टेकर ने टाइगर के दोनों पांवों को धर्मेंद्र के सीने पर टिका दिया था, जिससे एक बारी तो हम सब डर गए, लेकिन धर्मेंद्र ने उससे पहले दोस्ती की और फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में 'हीमैन' की तरह लड़ने लगे। यह दृश्य देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग उनकी हिम्मत और ताकत को सलाम करने लगे।

ऊंटों के काफिले में खोए तो बोले लोगों के दिलाें में ढूंढो

राजस्थान के पुष्कर का वाकया सुनाते हुए बोकाडिया कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, प्राण, जयाप्रदा और रजनीकांत के साथ ही धर्मेंद्र को लेकर दृश्य फिल्माया जा रहा था, जिसमें धर्मेंद्र ऊंट पर बैठकर रेतीले टीलों में आगे बढ़ गए। ऐसे में साथी कलाकार घबरा गए और रजनीकांत और हम सब ने उन्हें तलाश किया तो वह ऊंटों के काफिले के बीच मिले।

इस बीच उन्होंने जोशिले अंदाज में कहा था कि मुझे ढूंढना है तो लोगों के दिलों में ढूंढना। उनकी यह बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी साथी कलाकार उनकी जिंदादिली की तारीफ करने लगे थे। बोकाडिया ने कहा कि मेरे लिए धर्मेंद्र पाजी "शेर-ए-हिंदुस्तान" और शेरे फिल्मिस्तान से कम नहीं थे। जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरते थे। ऐसे 'हीमैन' को मेरा आखिरी सलाम।

ये भी पढ़ें

राजस्थान से धर्मेंद्र की खास यादें… हेमा मालिनी से शादी के बाद जयपुर में दी थी पार्टी, राजस्थानी फिल्म में भी किया काम
जयपुर
Dharmendra-1-4

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

Updated on:

28 Nov 2025 06:45 pm

Published on:

28 Nov 2025 06:28 pm

Hindi News / Patrika Special / Dharmendra: जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान खो गए थे धर्मेंद्र, घबरा गए थे अमरीश पुरी और प्राण

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Exclusive : “गाय को बीफ मानने वाला देश, गोमाता पर बना रहा फिल्म COW”, प्रोड्यूसर ने इंटरव्यू में किया ये खुलासा

Russia Cow movie, Cow movie actor, Natalia Murashkina, gomata per film, chhaya kadam,
Patrika Special News

सबसे महंगी रहीं पूजा…अनुष्का शर्मा को भी मिले 45 लाख, WPL 2026 Auction में एमपी की ‘5 बेटियों का जलवा’

mp ipl players
Patrika Special News

Gene Therapy : अंधापन हो या कैंसर, जीन थेरेपी से इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव

gene therapy in Hindi, gene therapy for cancer, gene therapy for rare disease,
Patrika Special News

महिलाओं ने 132 साल पहले आज के ही दिन पहली बार की थी वोटिंग

Women Voting History
Patrika Special News

दो दर्जन से ज्यादा मौतों से विवादों में घिरा SIR

sir work, blo suicide
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.