MP Assembly Special Session: पहले दिन आया था प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर, इस परंपरा से किया किनारा

पहले ही सत्र में एक प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर आया था तो समय बचाने सदस्यों ने शपथ लेने के बाद सभापति से हाथ मिलाने की परंपरा को अभारतीय बता किनारा किया था। तब से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी हैं। 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। नये प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉ. भोग राजु पट्टाभि सीतारमैया एवं मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल थे। इन्होंने पुरानी विधानसभा जिसे मिंटो हॉल कहा जाता था, में ही शपथ ली थी। पुनर्गठित पहली विधान सभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सर्वटे और विरोधी दल के नेता विश्वनाथ यादवराव तामस्कर थे।