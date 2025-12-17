AQI : दिल्ली की हवा ही नहीं पानी भी खराब, बिहार का नरकटियागंज क्यों बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर?

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर तक जाने की चिंता में पूरा देश डूबा हुआ है। लेकिन इस बीच दिल्ली में भूजल में भारी रसायनों के शामिल होने की रिपोर्ट भी सामने आई है जो 'दिल्ली के स्वास्थ्य' को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (CGWB) के सर्वे में खुलासा हुआ है कि राजधानी के कई इलाकों के भूजल में यूरेनियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और अत्यधिक नमक आदि खतरनाक रसायनिक तत्व भारी मात्रा में मौजूद पाए गए हैं। भूजल के दूषित होने से यह स्वाद बिगाड़ने के साथ ही साथ कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।