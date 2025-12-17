बदल जाएगा ‘एमपी का नक्शा’, 3 नए जिले और 1 संभाग बनाने की तैयारी, देखें रिपोर्ट

बता दें कि, 1 सितंबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में बीना और जुन्नारदेव को नए जिले बनाने का ऐलान होने वाला था। जब दो नए जिलों के पुनर्गठन की खबर फैली तो बाकी दूसरी जगहों पर विरोध तेज हो गया। इसके चलते कैबिनेट बैठक में नए जिलों पर मुहर नहीं लग पाई। सीएम डॉ मोहन यादव ने 9 सिंतबर 2024 को कहा कि हमने सरकार बनाई थी तो इस बात ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश है। क्षेत्रफल तो बड़ा है, लेकिन समय के साथ उसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर विसंगतियां हैं।