MP की बैरक में रहे थे पाकिस्तानी युद्धबंदी, 2 घंटे में तैयार किया था ‘जीत का पुल’

Vijay Diwas: 'विजय दिवस' पर मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में उन वीर सैनिकों का स्मरण किया गया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में जान न्योछावर की थी। 3 से 16 दिसंबर 1971 तक चला यह युद्ध बहादुर सैनिकों के बलिदान और अदम्य साहस की याद दिलाता है। युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 90 हजार से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हार मानकर आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में जबलपुर को इसलिए याद किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के आठ टॉप कमांडर को सीएमएम की बैरक में युद्धबंदी के रूप में रखा गया था।