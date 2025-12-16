Vijay Diwas: पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने रोते हुए बांग्लादेश के सामने किया सरेंडर लेटर पर दस्तखत, कहा- ‘अवसादग्रस्त’

जैकब ने यह तय किया कि ढाका की जनता जिन्होंने इतनी भयावह पीड़ा झेली, उनके सामने सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण करना उचित होगा। नियाजी ने इसे अ​नुचित बताया। लेकिन जैकब ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भारतीय पूर्वी कमान के कमांडर और बांग्लादेश और भारत की संयुक्त सेनाओं के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा को भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं की टुकड़ियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद अरोरा और नियाज़ी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर नियाज़ी अपनी तलवार सौंप देगा। नियाज़ी ने जब कहा कि उसके पास तलवार नहीं है तो जैकब ने कहा कि नियाजी अपना हथियार सौंप देगा। नियाज़ी नाखुश तो लगा लेकिन चुप रहा।