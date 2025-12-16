Vijay Diwas: कौन थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जिन्होंने 4 लाख महिलाओं के रेप का लिया था पाकिस्तान से बदला

Battle of Longewala hero: भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा लिया तब बहुत सारे सैनिकों और अधिकारियों की जान गई। इस युद्ध में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी (Major Kuldip Singh Chandpuri) अपनी वीरता और नेतृत्व कौशल के चलते हीरो बनकर देश के फलक पर छा गए। मेजर कुलदीप भारतीय सेना के 23 पंजाब रेजीमेंट से जुड़े थे। 1971 में उनकी पोस्टिंग राजस्थान के लौंगेवाला में थी। उन्होंने सिर्फ 120 भारतीय जवानों के दमपर करीब 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और उनके 40 युद्धपोतों को पूरी रात रोके रखा। उनकी सूझबूझ और वीरता को लेकर जेपी दत्ता ने 1997 में उनपर बॉर्डर (Border Movie Based on Major Kuldip Singh Chandpuri) फिल्म बनाई थी। फिल्म सुपरहिट रही।