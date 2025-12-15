Udaipur Tourism: उदयपुर को क्यों कहा जाता है दुनिया का खूबसूरत शहर, इस वजह से यहां बार-बार आना चाहते हैं पर्यटक

लेकसिटी में पर्यटकों का स्वागत राजस्थानी परंपरा के अनुरूप तिलक, फूलों की माला और मेवाड़ की पाग पहनाकर होता है। दुनिया के कई पर्यटन स्थलों में समय के साथ मौलिकता खो गई, लेकिन उदयपुर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। यहां जैन-जी से लेकर लक्जरी, हेरिटेज, बुटीक और हर वर्ग के लिए अलग अनुभव मौजूद है। बेहतर एयर-रेल कनेक्टिविटी

और हर श्रेणी के होटल की उपलधता से पर्यटक हर साल बड़ी संख्या में लेक सिटी का रुख कर रहे हैं।