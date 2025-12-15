IPL 2026 Auction: मालामाल होंगे MP के ये खिलाड़ी, Venkatesh Iyer समेत 13 खिलाड़ी List में

सौम्य पांडे (Saumya Pandey)- एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्पिनर सौम्या पांडे को फिर से एक बार आईपीएल ऑक्शन की सूची में शामिल किया गया। इस बार एमपीएल सीजन में सौम्या ने 6 मैच खेले जिनमें उन्होंने 6 विकेट लिए। यही नहीं, सौम्य ने भारत की 2024 अंडर 19 वर्ल्डकप (U-19 World Cup 2024) की टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने 7 मैचों में 18 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें एमपी की डोमेस्टिक टीम में जगह मिल गई थी। हालांकि, अंडर 19 और एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पिछले ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बार उनका बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखा गया है।