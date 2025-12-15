15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Special News

IPL 2026 Auction: मालामाल होंगे MP के ये खिलाड़ी, Venkatesh Iyer समेत 13 खिलाड़ी List में

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की नीलामी में मध्य प्रदेश के 13 खिलाड़ी एंट्री कर चुके हैं। बेस प्राइस अलग-अलग, उम्मीदें बड़ी और बड़ी बोली लगने की संभावना।

6 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 15, 2025

ipl 2026 auction list Venkatesh Iyer kuldeep sen 13 players from mp

13 players from mp in ipl 2026 auction list (फोटो- ipl.com वेबसाइट)

IPL 2026: दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। आईपीएल 2026 की नीलामी करीब आ रही है और खिलाड़ियों की सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सूची में विदेशी और घरेलू दोनों खिलाड़ी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 13 खिलाड़ी भी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के इन 13 खिलाड़ियों को अलग-अलग बेस प्राइस पर नीलामी में रखा गया है। गौरतलब है कि इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (IPL 2025) में अपने प्रदर्शन के आधार पर आईपीएल नीलामी में अपनी जगह बनाई है। उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ियों पर अच्छी-खासी बोली लगेगी। तो patrika.com पर जानें आईपीएल 2026 की नीलामी में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी रहेंगे हॉट-पिक?

ऑक्शन लिस्ट में एमपी के ये खिलाड़ी रहेंगे हॉट-पिक

वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer)- कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ पांच साल तक जुड़े रहने के बाद इंदौर शहर से आने वाला ये खिलाड़ी एक बार फिर ऑक्शन में आने वाला है। इस बार ऑल-राउंडर वेंकटेश की इस ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ है। अनुमान है कि इस बार भी वेंकी पर अच्छी खासी बोली लग सकती है। वेंकटेश अभी एमपी के लिए सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं। पिछले ऑक्शन में केकेआर ने अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था। वेंकी अय्यर पिछले ऑक्शन में तीसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे।

कुमार कार्तिकेय (Kumar Kartikeya)- मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) फ्रैंचाइजी से खेले स्पिन बॉलर कुमार कार्तिकेय भी ऑक्शन लिस्ट में शामिल हैं। इस बार उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है। वह फिलहाल सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं। हालांकि, इस साल कार्तिकेय का एमपीएल 2025 में प्रदर्शन काफी अच्छा था। उन्होंने रीवा जगुआर की तरफ से खेलते हुए 7 मैचों में 10 विकेट लिए थे।

कुलदीप सेन (Kuldeep Sen)- रीवा जिले के इस तेज गेंदबाज को एक बार फिर नीलामी सूची में शामिल किया गया है। पिछली बार पंजाब किंग्स (PBKS) ने कुलदीप को अपनी टीम में शामिल किया था। पंजाब ने उन्हें उनके बेस प्राइस पर खरीदा। हालांकि, कुलदीप को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इस साल पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। इस बार कुलदीप का बेस प्राइस 75 लाख रखा गया है।

कुलवंत खेजरोलिया (Kulwant Khejroliya)- तेज गेंदबाज कुलवंत 5 आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके हैं। पिछली बार उन्हें गुजरात टाइटंस (GT) ने खरीदा था। अब गुजरात ने उन्हें रिहा कर दिया है। उन्होंने 2025 संस्करण में 1 मैच खेला जिसमें, उन्होंने केवल 1 विकेट लिया। कुलवंत ने इस साल के एमपीएल संस्करण में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने इंदौर पिंक पैंथर्स के लिए 5 मैच खेले और 5 विकेट लिए। इस बार कुलवंत का बेस प्राइस 30 लाख रखा गया था।

घरेलू और MPL मैचों में प्रदर्शन के आधार पर सूची में शामिल

अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak)- एमपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अभिषेक पाठक का नाम भी इस सूची में हैं। बुंदेलखंड बुल्स की ओर से खेलते हुए अभिषेक ने 6 मैचों में 266 रन बनाए। उन्होंने एमपीएल में सबसे ज्यादा छक्के (25) लगाए और पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 246 का सबसे ज्यादा था। अभिषेक ने एमपीएल में 48 गेंदों पर 133 रन बनाते हुए शतक भी लगाया। अभिषेक का घरेलू रिकॉर्ड भी अच्छा है। उन्होंने 35 घरेलू टी20 मैचों में 482 रन बनाए हैं। अभिषेक पाठक का बेस प्राइस 30 लाख रुपए तय किया गया है।

ऋषभ चौहान (Rishabh Chauhan)- ऋषभ चौहान MPL 2025 में अभिषेक पाठक के बाद दूसरे सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (192.5) वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने ग्वालियर चीताज के लिए खेलते हुए 6 मैचों में 252 रन बनाए। इसी वजह से उन्हें नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है। ऋषभ ने घरेलू मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऋषभ का बेस प्राइस 30 लाख रुपए तय किया गया है। मध्य प्रदेश में ऋषभ ने दूसरे सबसे ज्यादा 19 छक्के लगाए हैं।

मंगेश यादव (Mangesh Yadav)- मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 (MPL) में अपनी तेज गेंदबाजी से धूम मचाने वाले मंगेश यादव को भी IPL नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्वालियर चीताज के लिए खेलते हुए उन्होंने 6 मैचों में 14 विकेट लिए। मंगेश इस MPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसी प्रदर्शन की वजह से मंगेश को पहली बार मध्य प्रदेश की घरेलू टीम में जगह मिली। उन्हें सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया था। मंगेश यादव का बेस प्राइस 30 लाख रुपए तय किया गया है।

रितिक टाडा (Ritik Tada)- इस सूची में दूसरे खिलाड़ी वे हैं, जिन्होंने एमपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर पहले घरेलू टीम में जगह बनाई और फिर आईपीएल नीलामी में अपना नाम शामिल कराया। ऑल-राउंडर ऋतिक ने एमपीएल 2025 में कुल 6 मैचों में 173 रन बनाए, लेकिन मुख्य आकर्षण उनका स्ट्राइक रेट था। उन्होंने पूरे सीजन में 216 की शानदार स्ट्राइक रेट बनाए रखी।

अक्षत रघुवंशी (Akshat Raghuvanshi): अशोकनगर के धुरंधर बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी ने एमपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। इस साल के एमपीएल सीजन में केवल तीन खिलाड़ियों ने शतक लगाया और अक्षत उनमें से एक थे। उन्होंने इस साल इंदौर पिंक पैंथर्स की ओर से खेलते हुए चार मैचों में 239 रन बनाए। अक्षत ने मध्य प्रदेश के लिए घरेलू मैच भी खेले हैं, जहां उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। पिछली नीलामी में भी अक्षत का नाम शामिल था, लेकिन उन पर किसी ने बोली नहीं लगाई थी। इस बार भी अक्षत का बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है।

सागर सोलंकी (Sagar Solanki)- एमपी से एक और ऑल राउंडर जिसने एमपीएल में अपने खेल से सबका दिल जीता था। उन्होंने रीवा जैगुआर की तरफ से खेलते हुए 7 मैचों में 146 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट भी लिए हैं।

सौम्य पांडे (Saumya Pandey)- एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्पिनर सौम्या पांडे को फिर से एक बार आईपीएल ऑक्शन की सूची में शामिल किया गया। इस बार एमपीएल सीजन में सौम्या ने 6 मैच खेले जिनमें उन्होंने 6 विकेट लिए। यही नहीं, सौम्य ने भारत की 2024 अंडर 19 वर्ल्डकप (U-19 World Cup 2024) की टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने 7 मैचों में 18 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें एमपी की डोमेस्टिक टीम में जगह मिल गई थी। हालांकि, अंडर 19 और एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पिछले ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बार उनका बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखा गया है।

शिवांग कुमार (Shivang Kumar)- एमपी के एक और स्पिनर जिसमें एमपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था और फिर उन्हें सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जगह मिली। एमपीएल 2025 में शिवांग ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया था। भोपाल लेपर्ड की तरफ से खेले गए मुकाबले में शिवांग ने 7 मैचों में 5 विकेट और 120 रन भी बनाए। इसमें 42 बॉल में 91 रन की ओपनिंग पारी भी शामिल हैं। सारांश, इस बार के सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वे अब तक 4 विकेट ले चुके हैं। आईपीएल नीलामी में शिवांग कुमार की बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए रखी गई है।

शिवम शुक्ला (Shivam Shukla)- लेग स्पिनर शिवम शुक्ला दोनों को एमपीएल और डोम स्टिक परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल 2026 ऑक्शन में जगह मिली है। इस बार एमपीएल में शिवम ने 7 मैचों में 11 विकेट लिए। इस बार के सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शिवम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। अब तक 9 मैचों में शिवम ने 14 विकेट लिए हैं। हालांकि, डोमेस्टिक में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद पिछली बार उन्हें किसी भी फ्रैंचाइजी ने नहीं खरीदा था। इस बार उनकी बेस प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए हो गई है।

Published on:

15 Dec 2025 03:03 pm

Hindi News / Patrika Special / IPL 2026 Auction: मालामाल होंगे MP के ये खिलाड़ी, Venkatesh Iyer समेत 13 खिलाड़ी List में

