छत्तीसगढ़ के किसान का कमाल… खेती में नए प्रयोग से बने कृषि उद्यमी, हो रही लाखों की कमाई

CG Farmer: खेती किसानी में नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बंपर पैदावार से लाखों की कमाई भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ-बिलाईगढ़ जिले के विकासखंड बरमकेला अंतर्गत ग्राम नवापाली के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी ने नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर खेती की पारंपरिक सोच को नई दिशा दी है। किसान ने ड्रिप पद्धति से धान और मिर्ची की खेती कर वे हर लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और आज एक सफल कृषि उद्यमी के रूप में पहचान बना चुके हैं।