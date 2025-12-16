राजस्थान में रील बनाने की सनक बेकाबू: व्यूज-लाइक्स के चक्कर में इस तरह मौत से खेल रहे युवा, क्या है इसके पीछे की वजह

रील बनाने की सनक में युवा जानलेवा जगहों को शूटिंग स्पॉट बना रहे हैं। रेल की पटरी और मेट्रो ट्रैक पर स्टंट, बांध-नदी-नालों, झीलों व झरनों में खतरनाक हरकतें, ट्रेन के गेट पर लटककर वीडियो, ट्रैफिक के बीच और तेज रफ्तार बाइकों पर स्टंट, हथियारों के साथ रील, पहाड़ी इलाकों और गहरी खाइयों, ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर वीडियो बनाना, फिसलन भरे रास्तों पर बाइक स्टंट और गहरे पानी के पास खड़े होकर रील्स रिकॉर्ड करना आम होता जा रहा है। कई जगह चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद लोग इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं।