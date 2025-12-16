राजस्थान में बनेगी एक और नई रेल लाइन, सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने लाख रुपए

एआई- फोटो
Balotra Pachpadra Railway Line: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बालोतरा से पचपदरा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) को हरी झंडी दे दी है। इस नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 33 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही पचपदरा स्थित रिफाइनरी को रेल नेटवर्क के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
यह परियोजना न केवल पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। रेल लाइन के निर्माण से पचपदरा स्थित रिफाइनरी तक रेल मार्ग के माध्यम से आवागमन सरल होगा, जिससे कच्चे माल व तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार, कृषि, स्थानीय उद्योग एवं रोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विकसित होंगी।
प्रस्तावित रेल लाइन के माध्यम से पचपदरा का बालोतरा, बाड़मेर तथा आसपास के क्षेत्रों से सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग से जोधपुर, अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर की ओर भी सुगम संपर्क उपलब्ध होगा। यह नई रेल लाइन क्षेत्र को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
बालोतरा से पचपदरा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पूर्ण होने के बाद परियोजना की वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके बाद परियोजना को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
