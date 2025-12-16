राजस्थान में बनेगी एक और नई रेल लाइन, सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने लाख रुपए

Balotra Pachpadra Railway Line: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बालोतरा से पचपदरा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) को हरी झंडी दे दी है। इस नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 33 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही पचपदरा स्थित रिफाइनरी को रेल नेटवर्क के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

