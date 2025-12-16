Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में इतने रूट पर रोडवेज चलाएगी नई बसें, मिलेगी राहत

राजस्थान रोडवेज बस। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की ओर से लंबे अरसे से बंद पड़े ग्रामीण रूटों पर बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण रूटों पर बसें चलने से रोडवेज को आशानुरूप यात्रीभार भी मिल रहा है। ऐसे में रोडवेज प्रबंधन ने जिले के अन्य गांवों को भी शहर से जोड़ने की तैयारी कर ली है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से करीब 10 ग्रामीण रूटों का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाएगा।
रोडवेज प्रबंधन की ओर से जिले के आठ रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जाना था। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशभर में बस संचालन को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद जोधपुर में पांच रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया, जबकि तीन रूटों पर बसों के संचालन का अभी इंतजार है।
राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज सेवा से वंचित गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए रोडवेज प्रशासन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर बसें चला रहा है। ग्रामीण रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसें केसरिया रंग में रंगी हुई हैं। बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से ही किया जा रहा है।
इन बसों में यात्रियों को रोडवेज की ओर से मिलने वाली सभी रियायती सुविधाएं मिलेंगी, जिनका भुगतान रोडवेज द्वारा किया जाएगा।
वर्तमान में ग्रामीण रूटों पर चल रही बसों से आशानुरूप यात्रीभार मिल रहा है। अब करीब 10 अन्य ग्रामीण रूटों पर भी बस संचालन के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजेंगे।
