Rajasthan Roadways: यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में इतने रूट पर रोडवेज चलाएगी नई बसें, मिलेगी राहत

जोधपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की ओर से लंबे अरसे से बंद पड़े ग्रामीण रूटों पर बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण रूटों पर बसें चलने से रोडवेज को आशानुरूप यात्रीभार भी मिल रहा है। ऐसे में रोडवेज प्रबंधन ने जिले के अन्य गांवों को भी शहर से जोड़ने की तैयारी कर ली है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से करीब 10 ग्रामीण रूटों का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाएगा।