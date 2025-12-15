Rajasthan: पुलिस थाने में एसीबी टीम से धक्का-मुक्की, रिकॉर्डर ले भागा कांस्टेबल, SHO सहित तीन पर गिरी गाज

इस दौरान कांस्टेबल को पता लगा कि सत्यापन के लिए उसकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। इस पर उसने केसर सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके पास से रिकॉर्डर छीन लिया। इसकी जानकारी मिलते ही थाने के बाहर मोर्चा संभाले निरीक्षक कंचन भाटी भी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और केसर सिंह को मारपीट से बचाया। इसी दौरान कांस्टेबल अनिल ने निरीक्षक से भी धक्का-मुक्की की और रिकॉर्डर लेकर थाने से फरार हो गया।