भीलवाड़ा में तेज रफ्तार निजी बस पलटी, ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला, ओवरटेक के दौरान हादसा

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को भीलवाड़ा की ओर आ रही एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 25 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार करेड़ा से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई निजी बस सज्जनपुरा पेट्रोल पंप के पास तेज गति के कारण संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई।
बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। बस पलटते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया। कई एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
पुलिस के अनुसार घायलों को भगवानपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को मांडल और भीलवाड़ा के अस्पतालों में रेफर किया गया। घायलों के परिजनों को सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचने लगे। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। एक यात्री ने बताया कि बस पूरी भरी हुई थी और चालक से धीरे चलाने को कहा गया था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय बस सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई।
