भीलवाड़ा में तेज रफ्तार निजी बस पलटी, ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला, ओवरटेक के दौरान हादसा

बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। बस पलटते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया। कई एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।