बजरी माफिया के आगे सरकार बेबस, ईसी मिले तो लगे अवैध खनन पर अंकुश

राज्य सरकार अवैध बजरी खनन रोकने के दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेलगाम है और प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। बनास नदी क्षेत्र में बजरी के वैध खनन की प्रक्रिया कई महिनों से अटकी होने का सीधा फायदा अवैध खनन करने वालों को मिल रहा है। नतीजा सरकार को राजस्व का भारी नुकसान और शहरों में अवैध बजरी की निर्बाध आपूर्ति।