17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बजरी माफिया के आगे सरकार बेबस, ईसी मिले तो लगे अवैध खनन पर अंकुश

भीलवाड़ा में वैध खनन ठप, अवैध बजरी से रोज करोड़ों का खेल

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 17, 2025

The government is helpless against the sand mafia.

The government is helpless against the sand mafia.

राज्य सरकार अवैध बजरी खनन रोकने के दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेलगाम है और प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। बनास नदी क्षेत्र में बजरी के वैध खनन की प्रक्रिया कई महिनों से अटकी होने का सीधा फायदा अवैध खनन करने वालों को मिल रहा है। नतीजा सरकार को राजस्व का भारी नुकसान और शहरों में अवैध बजरी की निर्बाध आपूर्ति।

अब तक 34 प्लॉट नीलाम, लेकिन खनन 5 में

खनिज विभाग भीलवाड़ा जिले में बनास नदी क्षेत्र में 34 बजरी के प्लॉट काटकर उनकी नीलामी कर चुका है, लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) नहीं मिलने से ये सभी लीज कागजों में ही सिमट कर रह गईं। फिलहाल भीलवाड़ा जिले में सिर्फ 5 बजरी लीज ही प्रभावी रूप से चालू हैं, जो मांग के मुकाबले नाकाफी हैं। यही कारण है कि अवैध खनन लगातार फल-फूल रहा है।

13 लीजों को टीओआर, लेकिन जनसुनवाई तक नहीं

पर्यावरण विभाग ने 13 बजरी लीजों के लिए टीओआर जारी कर दिए, लेकिन लीजधारकों की ओर से अब तक जनसुनवाई के लिए आवेदन ही नहीं किया गया। इससे पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है।

सिर्फ 5 लीजों से हो रहा वैध खनन

खनिज विभाग का दावा है कि अब तक केवल 5 लीजों में ही ईसी के बाद एग्रीमेंट कर खनन शुरू हो पाया है। इनमें रायपुर-सहाड़ा, आकोला, आसींद, हुरड़ा, बिजयनगर और शामिल हैं। हालांकि हुरड़ा और बिजयनगर की बजरी शहर तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे शहरी इलाकों में संकट और गहराया है। यहां की पूर्ति अवैध बजरी के खनन से हो रहा है।

रवन्ना सिस्टम फेल, ट्रैक्टर-ट्रॉली बना अवैध वसूली का जरिया

ट्रैक्टर-ट्रॉली के नाम पर रवन्ना तक नहीं काटा जा रहा। लीजधारकों के कर्मचारी ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं और सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी सीधे जेबों में जा रही है। इससे राज्य सरकार को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

विशेष टीम भी नाकाम, कार्रवाई सिर्फ कागजों में

अवैध खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई विशेष टीम भी प्रभावी नहीं हो रही। कभी-कभार की कार्रवाई और औपचारिक जब्ती से माफिया के हौसले पस्त नहीं हो रहे। हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से लगातार कार्रवाई करने से अवैध खनन करने वालों पर दबाव रहता है। फिर भी मंगरोप, हमीरगढ़ तथा बड़लियास क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है।

ईसी मिलने पर आराम से मिलेगी बजरी

अब तक जितने भी बजरी के प्लॉट नीलाम किए हैं उनकी ईसी मिलने पर जिले में वैध बजरी आसानी से मिल सकेगी। अभी बजरी के 12 ब्लॉक और तैयार किए गए हैं। जिले में 46 लीज बजरी की लीज चलती हैं तो आम उपभोक्ता को आसानी से बजरी मिल सकेगी। अवैध बजरी के खिलाफ विभाग लगातार अभियान चला रहा है।

महेश शर्मा, खनिज अभियंता भीलवाडा

यह है जिले की बजरी की स्थिति

  • 13 लीज में टोर जारी हो चुकी है
  • 9 लीजों में जनसुनवाई पूरी हो चुकी है, फिर भी खनन शुरू नहीं
  • 2 लीजों में मंशा पत्र जारी
  • 4 लीजों में ईसी के लिए आवेदन लंबित
  • 4 में खनन कार्य चालू हैं
  • 2 लीज स्वीकृति में पड़ी है।
  • 34 कुल लीज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बजरी माफिया के आगे सरकार बेबस, ईसी मिले तो लगे अवैध खनन पर अंकुश

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधा सत्र बीता, अब सरकार के 2 साल पूरे होने पर जगी साइकिल की उम्मीद

The completion of two years of the government's term has revived hopes for the bicycle project.
भीलवाड़ा

जर्जर स्कूलों पर सरकार सुस्त, एक कक्षा में तीन-चार कक्षाएं बैठाना मजबूरी

The government is slow to act on dilapidated schools.
भीलवाड़ा

विधवा व परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं के लिए 25 तक मागे ऑनलाइन आवेदन

Applications are invited from student teachers until the 25th.
भीलवाड़ा

सरकार के दो साल पूरे: स्कूलों में प्रभात फेरी, पढ़ाई पर असर को लेकर सवाल

Two years of the government completed: Morning processions held in schools.
भीलवाड़ा

संघर्ष के मूड में कर्मचारी: जयपुर में चेतना महाधिवेशन, 19 को चेतावनी महारैली का ऐलान

A consciousness convention will be held in Jaipur, and a warning rally has been announced for the 19th.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.