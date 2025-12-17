विधवा व परित्यक्ता छात्राध्यापिकाओं के लिए 25 तक मागे ऑनलाइन आवेदन

आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अभ्यर्थी की बैंक पासबुक की प्रति (बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड सहित) संलग्न करनी होगी। विधवा अभ्यर्थी को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति तथा परित्यक्ता अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं की ओर से पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें पति का नाम भी अंकित हो तथा यह शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख होगा कि संबंधित वर्ष के लिए शुल्क पुनर्भरण का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।