जर्जर स्कूलों पर सरकार सुस्त, एक कक्षा में तीन-चार कक्षाएं बैठाना मजबूरी

जारी सूची में सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के सामने जर्जर स्कूलों के नाम और संबंधित विद्यालयों की एनआईसी आईडी दर्ज की है। अधिकारियों से जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, उनमें जर्जर भवन वाले विद्यालय का कुल नामांकन, शालादर्पण के अनुसार उसी ग्राम पंचायत में स्थित वह विद्यालय जहां द्वितीय पारी चलाई जानी है, उस विद्यालय की एनआईसी आईडी, दोनों विद्यालयों के बीच की दूरी, कक्षों की कुल संख्या और कोई विशेष विवरण शामिल है।