आधा सत्र बीता, अब सरकार के 2 साल पूरे होने पर जगी साइकिल की उम्मीद

जिले में कुल 15 हजार 365 बालिकाओं को साइकिलों का इंतजार है, लेकिन 18 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में महज 1491 साइकिलों का ही वितरण किया जाएगा। यह वितरण शाहपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तहनाल गेट में होगा। फिलहाल वहां के बैडमिंटन हॉल में युद्धस्तर पर साइकिलें फिट की जा रही हैं। एक सरकारी स्कूल की छात्रा का कहना था कि साइकिल नहीं होने से गांव-ढाणियों से आने वाली छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। सरकार को बेटियों के सफर को सुगम बनाने के लिए उत्सव का इंतजार करने के बजाय सत्र की शुरुआत में ही वितरण करना चाहिए।