एक माह में दूसरी बार भीलवाड़ा एडीपीसी कल्पना शर्मा को मिला नोटिस

प्रदेश के सरकारी आवासीय विद्यालयों केजीबीवी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विद्यालय के संचालन के लिए आवंटित करोड़ों रुपए के बजट को खर्च करने और उसका हिसाब पोर्टल पर दर्ज करने में भारी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने मामले में भीलवाड़ा, पाली, दौसा, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और श्रीगंगानगर समेत नौ जिलों के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों (एडीपीसी) को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा कि इन जिलों ने प्रबंध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि नहीं की है। इसे विभाग ने प्रशासनिक विफलता, पर्यवेक्षणीय उदासीनता और वित्तीय लापरवाही माना है। इससे पहले भी एडीपीसी कल्पना शर्मा को नोटिस मिल चुका है।