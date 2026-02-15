एमडीएसयू का बड़ा कदम: अब सीधे आपके मोबाइल पर आएगी यूनिवर्सिटी की हर खबर

महाविद्यालय में इस चैनल के संयोजक प्रो. मनीष रंजन ने बताया कि जिले के सबसे बड़ा कॉलेज होने के नाते यहां नियमित और स्वयंपाठी (प्राइवेट) छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। सभी छात्रों को इस चैनल से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कॉलेज के मुख्य नोटिस बोर्ड, पुस्तकालय और सभी विभागों के नोटिस बोर्ड पर चैनल का नाम, लिंक और क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं। विद्यार्थी बस एक स्कैन से चैनल से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के कक्षावार बने हुए सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी यह सूचना और लिंक प्रेषित कर चैनल से जुड़ने का आह्वान किया गया है।