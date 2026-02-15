15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

एमडीएसयू का बड़ा कदम: अब सीधे आपके मोबाइल पर आएगी यूनिवर्सिटी की हर खबर

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने छात्र-हित में डिजिटल युग का एक बड़ा और अभिनव कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों को परीक्षा, प्रवेश या परिणामों की जानकारी के लिए न तो भटकना पड़ेगा और न ही भ्रामक सूचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अपना &#8216;आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल&#8217; [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 15, 2026

MDSU's big step: Now all the university news will come directly to your mobile

MDSU's big step: Now all the university news will come directly to your mobile

  • अफवाहों पर लगेगी लगाम, परीक्षा और प्रवेश की मिलेगी सटीक और प्रामाणिक जानकारी
  • एमएलवी कॉलेज में क्यूआर कोड और नोटिस बोर्ड के जरिए किया जा रहा व्यापक प्रचार
  • शुरू किया ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने छात्र-हित में डिजिटल युग का एक बड़ा और अभिनव कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों को परीक्षा, प्रवेश या परिणामों की जानकारी के लिए न तो भटकना पड़ेगा और न ही भ्रामक सूचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अपना 'आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल' लॉन्च कर दिया है। एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संतोष आनंद ने बताया कि इस चैनल के माध्यम से परीक्षात्मक, प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक घोषणाएं और अन्य जरूरी जानकारियां समयबद्ध व सुगमता से सीधे विद्यार्थियों के मोबाइल तक पहुंचेंगी।

छात्रों और विवि के बीच बनेगा पारदर्शी सेतु

शैक्षणिक शाखा प्रभारी प्रो. ममता चांवरिया ने बताया कि यह डिजिटल माध्यम विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और प्रभावी संवाद स्थापित करेगा। आजकल सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक सूचनाएं फैल जाती हैं। इस आधिकारिक चैनल के शुरू होने से अफवाहों और भ्रम की स्थिति से पूरी तरह बचा जा सकेगा। त्वरित और प्रामाणिक सूचनाओं का सीधा संचार-प्रवाह सुनिश्चित होगा।

एमएलवी कॉलेज में युद्धस्तर पर जागरुकता

महाविद्यालय में इस चैनल के संयोजक प्रो. मनीष रंजन ने बताया कि जिले के सबसे बड़ा कॉलेज होने के नाते यहां नियमित और स्वयंपाठी (प्राइवेट) छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। सभी छात्रों को इस चैनल से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कॉलेज के मुख्य नोटिस बोर्ड, पुस्तकालय और सभी विभागों के नोटिस बोर्ड पर चैनल का नाम, लिंक और क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं। विद्यार्थी बस एक स्कैन से चैनल से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के कक्षावार बने हुए सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी यह सूचना और लिंक प्रेषित कर चैनल से जुड़ने का आह्वान किया गया है।

वेबसाइट ही रहेगी अधिकृत

प्राचार्य प्रो. संतोष आनंद ने विद्यार्थियों को यह स्पष्ट किया है कि यह व्हाट्सएप चैनल उनकी 'अतिरिक्त सुविधा और सुगमता' के लिए बनाया गया है। हालांकि सूचनाएं यहाँ मिलेंगी, लेकिन विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट ही आधिकारिक कार्यों के लिए अंतिम रूप से मान्य रहेगी। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि वे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के साथ-साथ निरंतर विवि की वेबसाइट का भी अवलोकन करते रहें। सभी संकाय सदस्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को इस आधुनिक संप्रेषण प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रेरित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / एमडीएसयू का बड़ा कदम: अब सीधे आपके मोबाइल पर आएगी यूनिवर्सिटी की हर खबर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मातृ-पितृ पूजन: बेटियों ने लिखी भावुक पातियां, माता-पिता से की मतदान की अपील, 79 को मिली मुफ्त साइकिलें

Parents' Worship: Daughters pen emotional letters, 79 receive free bicycles
भीलवाड़ा

चांदी में 500 रुपए की गिरावट तथा सोने में 500 रुपए की तेजी

Silver prices fell by Rs 500 and gold rose by Rs 500
भीलवाड़ा

भक्तिभाव से मनाया गया मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मोक्षकल्याणक महोत्सव

Muni Suvratnath Bhagwan's Moksha Kalyanak festival was celebrated with devotion.
भीलवाड़ा

Bhilwara: दिल दहला देने वाला हादसा: थ्रेसर मशीन ने ली युवक की जान…पलक झपकते ही थम गई सांसे

भीलवाड़ा

Rajasthan News: वेलेंटाइन डे के दिन राजस्थान में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, कुएं में भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप

Bhilwara Latest News
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.