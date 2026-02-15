PM Modi Rajasthan Visit: राजस्थान में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी, पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती हैं कई सौगात

सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन को भी आयोजन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के अनुसार पीएमओ टीम के कुछ सदस्यों ने जिला प्रशासन के साथ कायड़ विश्रामस्थली का दौरा किया है। प्रशासन को भी तैयारी के संकेत मिले हैं, लेकिन आयोजन का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले पीएम मोदी राजस्थान को कई बड़ी सौगात दे सकते है।