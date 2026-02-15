15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit: राजस्थान में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी, पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती हैं कई सौगात

PM Modi Ajmer Tour: पीएम मोदी का 28 फरवरी को अजमेर दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में संभावना है कि पंचायत चुनाव से पहले पीएम मोदी राजस्थान को कई बड़ी सौगात दे सकते है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Feb 15, 2026

pm-modi-cm-bhajanlal

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

अजमेर। पंचायत चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का 28 फरवरी को अजमेर दौरा प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की ओर से विशेष योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीएमओ से भी टीम दौरा कर चुकी है। टीम ने अजमेर जिला प्रशासन के साथ मिलकर जगह भी चिह्नित की है।

सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन को भी आयोजन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के अनुसार पीएमओ टीम के कुछ सदस्यों ने जिला प्रशासन के साथ कायड़ विश्रामस्थली का दौरा किया है। प्रशासन को भी तैयारी के संकेत मिले हैं, लेकिन आयोजन का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले पीएम मोदी राजस्थान को कई बड़ी सौगात दे सकते है।

कई बड़ी घोषणाओं की संभावना

माना जा रहा है कि अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में पीएम मोदी की सभा हो सकती है। सभा में करीब तीन लाख लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में विश्राम स्थली में सभा स्थल और मंच के लिए दो बड़े डोम तैयार किए जाएंगे। संभावना है पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते है।

पुष्कर भी जा सकते हैं पीएम मोदी

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अजमेर के साथ पुष्कर भी जा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर से मिले मौखिक निर्देशों के बाद अजमेर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आईजी, कलक्टर और एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कायड़ विश्रामस्थली का मौका मुआयना भी कर चुके है।

पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा आए थे पीएम मोदी

इससे पहले पीएम मोदी पिछले साल 25 सितंबर को राजस्थान दौरे पर आए थे। बांसवाड़ा जिले के नापला में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी। साथ ही राजस्थान की 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया था। इसके अलावा नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर में 40 से 60 फीट तक चौड़ी होगी 4 सड़क, 3 हजार से अधिक दुकान-मकान अतिक्रमण की जद में
सीकर
road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM Modi Rajasthan Visit: राजस्थान में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी, पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती हैं कई सौगात

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट में 2,000 किसानों, प्रोसेसर्स, व्यापारियों व निर्यातकों को विशेष प्रशिक्षण की घोषणा

किसानों को राहत... फसल का मिलेगा अब उचित मूल्य, बढ़ेगी आमदनी
अजमेर

महाशिवरात्रि पर शिव पंचाक्षर स्तोत्र : ‘नमः शिवाय’ की दिव्य साधना

समाचार

महाशिवरात्रि पर श्री रूद्राष्टकम के साथ करें शिव पूजा तो होगी मनोकामनापूर्ण

महाशिवरात्रि पर श्री रूद्राष्टकम के साथ करें शिव पूजा तो होगी मनोकामनापूर्ण
समाचार

Ajmer: वैध वीजा खत्म, फिर भी 2 साल तक भारत में घूमता रहा नाइजीरियन स्टूडेंट; CID ने किया गिरफ्तार

अजमेर

Ajmer: सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज को थमाई, सतर्कता से बची जान

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.