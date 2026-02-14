किसानों को राहत... फसल का मिलेगा अब उचित मूल्य, बढ़ेगी आमदनी

राजस्थान पत्रिका ने किसानों की परेशानी को उजागर करते हुए अभियान चलाया था। इसके तहत 12 जनवरी को ‘चना उत्पादन में बढ़ी अजमेर की चमक, बुवाई में आधी भागीदारी’, 13 जनवरी को ‘किसानों को नहीं मिलता पूरा समर्थन, खुले बाजार में बेचना पड़ता है चना’, 15 को ‘छोटे किसानों को मिले बड़ी राहत, एमएसपी पर बिके पूरी उपज’, 16 काे ‘बुवाई-उत्पादन ही नहीं, चने की खपत में भी जिला मजबूत’, 17 को ‘खेत से बाजार तक की दूरी, नुकसान उठा रहे हैं जिले के किसान’ शीर्षक से शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए।