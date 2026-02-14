Ajmer: वैध वीजा खत्म, फिर भी 2 साल तक भारत में घूमता रहा नाइजीरियन स्टूडेंट; CID ने किया गिरफ्तार

अजमेर। राजस्थान में अवैध रूप से निवासरत और ओवर स्टे करने वाले विदेशियों को चिन्हित करना जारी है। अभियान के तहत सीआईडी अजमेर जोन ने ओवर स्टे करने वाले एक नाईजीरिया के युवक को पकड़ा। जिला पुलिस की सहायता से युवक को डिटेन्शन सेन्टर अलवर भिजवाया गया।