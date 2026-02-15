Mahashivratri Special: राजस्थान के 600 साल पुराने इस चमत्कारी मंदिर में बाल रूप में विराजते हैं भोलेनाथ, जानिए इसकी खासियत

Jharneshwar Mahadev Mandir: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम राजस्थान के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां भगवान शिव बाल रूप में विराजमान हैं। पहाड़ों और प्राकृतिक झरने के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम माना जाता है, जहां दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।